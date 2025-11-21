Perú: Fracasa intento de inhabilitar a Betsy Chavez

Perú: Diputados denuncian que la derecha usa el Estado para perseguir opositores y blindar a sus corruptos.

Regeneración, 20 de noviembre 2025– El Congreso no alcanzó los votos para aprobar la Resolución Legislativa que planteaba inhabilitación por diez años para la función pública, de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, por su participación en el golpe de Estado.

Hoy voté en contra de la inhabilitación de #BetssyChávez porque es una venganza política. La derecha usa el Estado para perseguir opositores y blindar a sus corruptos. No avalo un proceso arbitrario que destruye la democracia y criminaliza haber respaldado a #PedroCastillo. pic.twitter.com/YoDH7tavAR — Jaime Quito (@JaimeQuito6) November 19, 2025

Golpe

El golpe fue realizado el 7 de diciembre de 2022, por el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones.

De acuerdo con la Resolución Legislativa, Chávez Chino incurrió en la infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú.

Sin embargo, sometida a votación, la propuesta alcanzó 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones.

El informe fue sustentado por el congresista delegado Jorge Montoya Manrique (de la bancada Honor y Democracia).

#EdiciónCentral #EnVivo

El pleno del Congreso no alcanzó los votos para sancionar políticamente a Betsy Chávez por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. El informe final quedó sin aprobación al no llegar a los 68 votos requeridos ► https://t.co/zLv8mA7F8Z pic.twitter.com/uQux2lFNxf — América Noticias (@noticiAmerica) November 20, 2025

Denuncia

Quien señaló que la denuncia fue tramitada respetando estrictamente la garantía del debido procedimiento.

Refirió que la denunciada fue notificada válidamente el 30 de julio del 2024, otorgándose el plazo reglamentario de cinco días para ejercer su derecho a la defensa y presentar sus descargos.

Pero Chávez Chino no lo hizo de conformidad con el reglamento del Congreso.

“Ante la ausencia de descargos, el trámite se tuvo por absuelto”, dijo Montoya Manrique.

Tras indicar que la denuncia se sustenta en la presunta participación concertada de la ex presidenta del Consejo de Ministros…

…en el golpe de Estado fallido perpetrado por el expresidente Pedro Castillo Terrones”.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tres reconsideraciones fueron presentadas para votar la inhabilitación de Betsy Chávez, luego de que el Pleno del Congreso no alcanzó el número de votos requeridos. Por otro lado, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que el… pic.twitter.com/L7BP7yzuLw — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2025

Hechos

“Los hechos probados acreditan que la señora Chávez Chino, en su alta función como jefa de la PCM, participó en el quebrantamiento del orden constitucional.

Impugnando grave y reiteradamente los deberes fundamentales establecidos en la Carta Magna”, enfatizó Montoya Manrique.

El abogado de Chávez Chino, Raúl Noblecilla sostuvo que el expresidente Pedro Castillo y Chávez Chino son “perseguidos políticos” y la razón es que les temen electoralmente.

Luego enfiló sus baterías y se lanzó contra los medios de comunicación e incluso el Congreso.

#ATENCION Raúl Noblecilla, abogado de Betsy Chávez, insultó a un grupo de congresistas de la Comisión Permanente e incluso a una de ellas le dijo "que se vaya a construir casas". Vergonzoso espectáculo en el Parlamento pic.twitter.com/l4kaq3mEGJ — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) November 20, 2025

Cabe recordar que en la sesión de la Comisión Permanente del 29 de setiembre de 2025 se aprobó el Informe Final de la Denuncia Constitucional 351.

Tras concluir la votación, se presentaron varios pedidos de reconsideración de la votación, por lo que podría volver a votarse.