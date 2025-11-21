Perú: Diputados denuncian que la derecha usa el Estado para perseguir opositores y blindar a sus corruptos.
Regeneración, 20 de noviembre 2025– El Congreso no alcanzó los votos para aprobar la Resolución Legislativa que planteaba inhabilitación por diez años para la función pública, de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez Chino, por su participación en el golpe de Estado.
Golpe
El golpe fue realizado el 7 de diciembre de 2022, por el expresidente de la República José Pedro Castillo Terrones.
De acuerdo con la Resolución Legislativa, Chávez Chino incurrió en la infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú.
Sin embargo, sometida a votación, la propuesta alcanzó 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones.
El informe fue sustentado por el congresista delegado Jorge Montoya Manrique (de la bancada Honor y Democracia).
Denuncia
Quien señaló que la denuncia fue tramitada respetando estrictamente la garantía del debido procedimiento.
Refirió que la denunciada fue notificada válidamente el 30 de julio del 2024, otorgándose el plazo reglamentario de cinco días para ejercer su derecho a la defensa y presentar sus descargos.
Pero Chávez Chino no lo hizo de conformidad con el reglamento del Congreso.
“Ante la ausencia de descargos, el trámite se tuvo por absuelto”, dijo Montoya Manrique.
Tras indicar que la denuncia se sustenta en la presunta participación concertada de la ex presidenta del Consejo de Ministros…
…en el golpe de Estado fallido perpetrado por el expresidente Pedro Castillo Terrones”.
Hechos
“Los hechos probados acreditan que la señora Chávez Chino, en su alta función como jefa de la PCM, participó en el quebrantamiento del orden constitucional.
Impugnando grave y reiteradamente los deberes fundamentales establecidos en la Carta Magna”, enfatizó Montoya Manrique.
El abogado de Chávez Chino, Raúl Noblecilla sostuvo que el expresidente Pedro Castillo y Chávez Chino son “perseguidos políticos” y la razón es que les temen electoralmente.
Luego enfiló sus baterías y se lanzó contra los medios de comunicación e incluso el Congreso.
Cabe recordar que en la sesión de la Comisión Permanente del 29 de setiembre de 2025 se aprobó el Informe Final de la Denuncia Constitucional 351.
Tras concluir la votación, se presentaron varios pedidos de reconsideración de la votación, por lo que podría volver a votarse.