Detenidos 15 generadores de violencia en Sinaloa

Aseguradas 13 armas largas y ametralladora en dos acciones en Sinaloa. Socorro N con 3 órdenes de aprehensión en Tijuana, BC

Regeneración, 20 de noviembre de 2025. En redes subrayan dos catos en Sinaloa que dieron como resultado la detención de 15 personas así como armas.

Y es que a los detenidos se les aseguraron 13 armas largas y una ametralladora.

Sinaloa

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades locales, realizaron acciones de seguridad y proximidad en la entidad, donde detuvieron a 4 personas y aseguraron 5 armas, 28 cartuchos, 8 artefactos… pic.twitter.com/pDzAoUYBD1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 21, 2025

Se trata de dos acciones distintas en el estado de Sinaloa, con elementos de la Defensa, Marina, Fiscalía feder, Guardia Nacional y Protección Ciudadana junto con autoridades locales.

Y, como se indica, mismas donde detuvieron a 15 generadores de violencia que operaban tanto en Tijuana, Baja California, como en diversas regiones de Sinaloa.

Cabe destacar que el parte oficial dice que los efectivos desarrollaron líneas de investigación que permitieron ubicar el municipio de Culiacán como la zona de residencia de José Socorro «N».

Al tiempo que se indica que el sujeto es identificado como líder de una célula criminal en Tijuana, Baja California.

Sitio donde además, se le considera uno de los principales generadores de violencia.

José Socorro “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio, entre las que se encuentra un feminicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2025.

Mismo, al interior de un domicilio en Tijuana, Baja California.

Tras su detención, será trasladado al municipio de Tijuana, Baja California, donde es requerido por un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Navolato

Por otra parte, en Navolato, se reportó una denuncia ciudadana al número telefónico 089, indicando la presencia de personas armadas en un hotel de la localidad.

Por ello los elementos de seguridad acudieron de manera inmediata a verificar la situación.

En el lugar, detuvieron a 14 personas, tres de ellas extranjeras, se aseguraron 13 armas largas y una ametralladora.

En Palacio Nacional, agradecí a diputadas, diputados, senadores y senadoras de nuestro movimiento la aprobación del Paquete Económico 2026 y las reformas para el bienestar del pueblo. pic.twitter.com/zjdU6HWdeh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 21, 2025

Estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para garantizar la seguridad en el norte del país.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar coordinadamente para detener a generadores de violencia.