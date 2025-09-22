Consulta pública sobre Reforma Electoral de septiembre a diciembre

Participación en foros o micrositio: 10 temas de Reforma Electoral. De la consulta popular se presenta iniciativa de Ley en enero 2025

Regeneración, 22 de septiembre de 2025. La presidenta de México presentó una consulta popular para las reformas en materia de elecciones, donde contempla 4 meses de foros presenciales o por internet, sobre al menos 10 aspectos en la materia.

Lo anterior subrayó la presidenta desde Palacio Nacional.

Sheinbaum

Y es que dijo Claudia que el objetivo es escuchar la opinión de la ciudadanía, organizar debates públicos, realizar estudios y presentar propuestas en material electoral.

Así, Sheinbaum informó que, consultas públicas al pueblo de México, por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de septiembre a diciembre de 2025.

Tras de lo cual, se elaborará la propuesta de reforma electoral será enviada en enero de 2026 al Congreso de la Unión.

“Ya iniciaron estos foros, reformaelectoral.gob.mx/ ahí pueden poner sus propuestas o asistir a algunos de los foros en alguna entidad de la república».

«Es de aquí a diciembre y en enero estaríamos presentando una propuesta a partir de esta consulta pública”.

Lo anterior, en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo.

Gómez

Por otra parte, las fuentes gubernamentales destacan lo expresado por el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez.

Mismo quien detalló que la Comisión tiene el encargo de escuchar la opinión de la ciudadanía, organizar debates públicos, realizar estudios y presentar propuestas.

Ello, desde luego, para que se elabore una iniciativa en material electoral que se envíe al Congreso.

Seguidamente el micrositio: reformaelectoral.gob.mx/

Del cual dijo, ya tiene 10 mil 825 visitas, y donde las mexicanas y mexicanos pueden conocer cuándo y en dónde se realizarán los foros.

E incluso detalló que de los cuales ya se han realizado cuatro en la Ciudad de México.

Así como participar dejando sus opiniones del tema.

Además, dentro de este portal, también se podrá consultar información sobre el sistema electoral vigente.

#ULTIMAHORA 🚨 Claudia Sheinbaum afirmó que la oposición puede opinar sobre la #ReformaElectoral como cualquier ciudadano 🗳️👥.

Pablo Gómez informó sobre las audiencias realizadas, las próximas reuniones con INE y TEPJF ⚖️ y el procedimiento legislativo para su aprobación. 📑🇲🇽 pic.twitter.com/YK0WMa3Zby — JUCA Noticias (@JucaNoticias) September 22, 2025

Temas

Cabe destacar que ante Sheinbaum la Comisión precisó que son 10 los temas a consulta relacionados a la Reforma Electoral.

1. Libertades políticas; regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones.

2. Representación del pueblo.

3. Sistema de partidos.

4. Financiamiento y fiscalización de gastos de partidos y campañas.

5. Efectividad del sufragio y sistema de votación.

6. Modelo de comunicación y propaganda política.

7. Autoridades electorales administrativas.

8. Justicia electoral.

9. Requisitos de elegibilidad e inmunidad de personas funcionarias elegidas por el pueblo.

10. Democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandatos.

Señaló que las consultas públicas se realizarán en los estados y a las que asistirá un responsable bajo el siguiente calendario:

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, será responsable de las consultas en Puebla, el 24 septiembre; Sonora y el 8 de octubre.

Además, Chiapas, el 15 de octubre; Monterrey, Nuevo León, el 22 de octubre; Baja California, el 29 de octubre; y en Zacatecas, el 5 de noviembre.

El coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en Cancún, Quintana Roo, el 1 de octubre.

Asimismo, Toluca, Estado de México, el 23 de octubre; Mérida, Yucatán, el 10 de diciembre; así como en Oaxaca y La Paz, Baja California Sur, con fechas por definir.

Reforma Electoral será enviada en enero al Congreso de la Unión, luego de las consultas públicas que serán realizadas por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral de septiembre a diciembre

Informó la Presidenta Claudia Sheinbaum



Informó la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein pic.twitter.com/VQ3fGsY5Py — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 22, 2025

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, Antonio Peña, en Querétaro, el 10 de octubre; Hidalgo, el 17 de octubre; Guanajuato, el 31 de octubre.

Así como en Durango y Aguascalientes, con fechas por definir.

Mas agenda

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, en Morelos, el 10 de octubre; Campeche, Campeche, el 29 de octubre; Ciudad del Carmen, Campeche, el 30 de octubre; Villahermosa, Tabasco, el 5 de noviembre; Veracruz, el 30 de septiembre y el 14 de octubre; así como en Tlaxcala, con fecha por definir.

#MañaneraDelPueblo. Es falso que se pretenda vulnerar la autonomía del @INEMexico con la reforma electoral, sentencia @Claudiashein . Afirma que son tres ejes que se ventilarán con la reforma: fortalecer a los organismos electorales; disminuir el costo de los comicios y eliminar…

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdena Batel, en Michoacán, el 16 de octubre; Guerrero, el 24 de octubre; Colima, el 30 de octubre; Jalisco, el 31 de octubre y en Chihuahua, con fecha por definir.

El coordinador de asesores de la Presidenta, Jesús Ramírez Cuevas, en Tamaulipas, el 7 de noviembre; Nayarit, el 14 de noviembre; Coahuila, el 21 de noviembre; San Luis Potosí, el 28 de noviembre y en Sinaloa, con fecha por definir.