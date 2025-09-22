Tifón Ragasa pone en alerta a región Asia Pacífico

Ragasa, señalado como el ciclón más poderosa del planeta este año azota Filipinas. En alerta Hong Kong, Taiwán y el sur de China

Regeneración, 22 de septiembre 2025- La tormenta más fuerte del año hasta ahora ha caído sobre el norte de Filipinas, causando la evacuación de miles de personas y preparativos en las cercanas Hong Kong, Taiwán y China continental.

El tifón Ragasa, conocido en Filipinas como Nando, tocó tierra en la isla de Panuitan, en la provincia norteña de Cagayán.

Decenas de millones de personas podrían verse afectadas por la tormenta.

#Filipinas l Impactantes imágenes desde Batan, donde el supertifón Ragasa, categoría 5, esta castigando la zona con vientos sostenidos de hasta 290 km/h y una presión central mínima de 905 MBAR.

La isla Babuyan quedó en el centro del supertifón



La isla Babuyan quedó en el centro del supertifón pic.twitter.com/Q7857JXdp4 — Señal Capital (@senalcapital) September 22, 2025

Tormenta

Se espera que pase por partes de la nación antes de dirigirse hacia ciudades de Hong Kong y Macao, y la provincia de Guangdong en China.

Los vientos locales podrían ser ligeramente más fuertes o intensificados en las zonas costeras y montañosas expuestas a los vientos.

Los vientos son menos fuertes en zonas protegidas de la dirección predominante del viento, indicó PAGASA.

Incluso sin tocar tierra directamente en Filipinas, las bandas exteriores de Ragasa desatarán lluvias torrenciales y ráfagas de viento destructivas de más de 315 km/h (195 mph).

Es posible que se produzcan inundaciones en el norte de Luzón, donde las precipitaciones podrían superar los 400 mm en puntos.

Bandas exteriores

La agencia meteorológica de Filipinas emitió su señal de viento de ciclón tropical más alta, la No. 5, para las islas Babuyan del norte.

Advirtieron de condiciones “potencialmente destructivas” y “un alto riesgo de tormentas mortales (marejadas)” para esas áreas.

🌀 Supertifón Ragasa golpea Filipinas y avanza hacia el sur de China

📅 22 de septiembre de 2025

📍 Isla Calayan, Batanes/Babuyan – Norte de Luzón



Impacto en Filipinas



🟣Categoría: 5



⚠Vientos sostenidos: 215 km/h



‼Ráfagas máximas: 295 km/h



🌧Lluvia acumulada:… pic.twitter.com/IbKZb3kyVP — Seba Sismos CL (@Seba_Sismos_CL) September 22, 2025

Más de 10.000 personas fueron evacuadas en el norte y centro de Luzón, según informó el Departamento del Interior y Gobierno Local de Filipinas en un comunicado.

“Las viviendas y las propiedades se pueden reconstruir, pero las vidas perdidas jamás se podrán recuperar”.

Declaró el departamento, instando a los residentes a prestar atención a las advertencias de evacuación.

La Región

En otras partes de la región, las autoridades anunciaron varias medidas de protección para los civiles antes de que la tormenta toque tierra.

ATENCIÓN 🌀

El supertifón de categoría 5 #Ragasa (#NandoPH) moviéndose al WNW en el mar de Filipinas

-Vientos de 270 km/h

-Presión reducida a 911 hPa.

¡Un monstruo!

Rumbo al norte de Filipinas 🇵🇭 y después hacia China 🇨🇳

Vía @zoom_earth pic.twitter.com/wpGWb8eYHl — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 21, 2025

Incluyen el cierre de escuelas, la interrupción de los principales enlaces de transporte y órdenes de evacuación.

En China, las autoridades se preparaban para reubicar a 400.000 personas de las zonas bajas y costeras de Shenzhen.

Una megaciudad con unos 17,5 millones de habitantes.

Suspensiones

Más al norte, el servicio de trenes se suspenderá en toda la provincia de Guangdong, según informaron autoridades ferroviarias.

Después de bordear el sur de Taiwán, se espera que Ragasa se mueva al sur de Hong Kong el miércoles temprano.

Con vientos máximos pronosticados de poco más de 200 km/h y ráfagas de hasta 250 km/h, el equivalente a un fuerte huracán de categoría 3.

AVISO 🌀

El súper Typhoon #Ragasa (#NandoPH) pasando muy cerca de la isla de #Babuyan al norte de Luzón, Filipinas 🇵🇭



Imágenes de las violentas ráfagas de viento y lluvia en Santa Ana, Cagayán.#Babuyán #Calayán ##Philippines

Créditos 🎥Totel De la Rosa

Vía @StormHQwx pic.twitter.com/JgmRs6Qfjb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 22, 2025

Todas las escuelas de Hong Kong permanecerán cerradas del martes al miércoles, según anunció el gobierno el lunes.

Las oficinas distritales locales facilitarán refugios temporales, mientras que los equipos de emergencia de policía, bomberos y médicos están en plena alerta.

Condiciones

Las condiciones del mar pueden ser similares a las de tormentas mortales y destructivas anteriores, incluido el tifón Hato.

El mes pasado, Hong Kong registró la precipitación diaria más alta durante el mes de agosto desde que comenzaron los registros en 1884.

Aunque el ojo del tifón #Ragasa, denominado #Nando en #Filipinas, esté pasando 700 kms al norte #Manila, sus rachas de viento y lluvias torrenciales se están notando mucho

Los eventos de precipitaciones extremas se han vuelto más frecuentes.

El récord de precipitación por hora en la sede del Observatorio de Hong Kong solía batirse una vez cada pocas décadas.

Sin embargo, este récord se ha batido varias veces en las últimas décadas, según informó el Observatorio de Hong Kong en su sitio web.

Crisis climática

El Pacífico occidental es la cuenca tropical más activa de la Tierra, y septiembre suele ser su período de mayor actividad.

Ragasa nos recuerda la rapidez con la que las tormentas pueden intensificarse y lo destructivas que pueden ser al acercarse a costas pobladas.

Las temperaturas oceánicas globales han alcanzado niveles récord durante los últimos ocho años.

El aumento de la temperatura en los océanos, proporciona suficiente energía para que las tormentas se intensifiquen.

La rápida intensificación del súper tifón Ragasa se produjo mediante un ciclo de reemplazo de la pared del ojo.

Este monstruo es el supertifón #Ragasa 🌀 de categoría 5 y rachas de viento de más de 300 km/h. Este monstruo va a pasar por encima de islas pobladas y por el norte de #Filipinas. La destrucción puede ser total. Se acumularán cerca de 500 l/m2 en solo 24 h y olas de más de 15 m

Un anillo secundario de tormentas eléctricas que se forma fuera del núcleo de la tormenta y reemplaza gradualmente la pared interna original del ojo.

Una vez completado esto, la tormenta emerge más grande, con un campo de viento más amplio y un ojo más potente.

Estas explosiones de fortalecimiento son cada vez más comunes a medida que el planeta se calienta.