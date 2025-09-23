Cien mil dólares por nueva visa de trabajo para EE.UU

Visa H-1B: ¿de qué trata este visado y a quienes afecta el incremento del pago a 100 mil dólares anuales anunciado por Trump?

Regeneración,22 de septiembre 2025– La administración de Donald Trump elevó el costo de la visa H-1B a 100 000 dólares anuales para priorizar empleos locales y lanzó la «tarjeta dorada» para inmigrantes de élite.

El presidente Donald Trump firmó este viernes una proclamación que eleva el pago anual para las visas H-1B a cien mil dólares.

El objetivo es priorizar la contratación de trabajadores estadounidenses en sectores de alta cualificación.

Debate Trump's new $100,000 annual H-1B visa fee— is it a cash grab hurting tech innovation or essential protection for American jobs?—in this timely segment from “DeProgram with Ted Rall and John Kiriakou.” Full episode available: https://t.co/T4rvoFkrSD. pic.twitter.com/63YyMqFegp — Ted Rall, Last of the Leftist Cartoonists (@TedRall) September 22, 2025

Ocupación especializada

Para calificar como ocupación especializada, el puesto debe demandar «la aplicación teórica y práctica de un cúmulo de conocimiento altamente especializado».

En general, es un título de bachillerato o superior directamente relacionado con la especialidad, o su equivalente en experiencia laboral progresiva.

Los beneficiarios deben poseer un grado universitario acreditado, una licencia estatal sin restricciones o preparación equivalente reconocida en el campo.

Exclusión

La idea es que las grandes empresas tecnológicas y otras grandes compañías dejen de capacitar a trabajadores extranjeros.

El empleador, por su parte, debe presentar una Solicitud de Condición Laboral (LCA) ante el Departamento de Trabajo.

Garantizando que el salario al trabajador H-1B sea el pagado a empleados, sin afectar negativamente las condiciones de los estadounidenses.

Do not Panic! My Experience – H1B VISA ($100k Fees) pic.twitter.com/fSNPBP8X9f — Harnoor Singh (@iHarnoorSingh) September 20, 2025

Además, el proceso está sujeto a un límite anual de visas, resuelto mediante una lotería electrónica cuando la demanda excede la cuota.

Costos

Hasta este mes, los costos para tramitar una visa H-1B incluían una cuota de inscripción para el sorteo de 215 dólares.

También, una tarifa por el Formulario I-129 de 780 dólares (o 460 para pequeñas empresas), y un cargo antifraude de 500 dólares.

Podían aplicarse tarifas adicionales por la Ley de Competitividad Americana, de la Fuerza Laboral y de Modernización (AICWA).

On Friday, President Trump signed an executive order raising the application fee on H-1B visas to $100,000—sparking immediate panic among skilled foreign workers and companies that rely on them.



The Trump administration insists that this “commonsense action” prioritizes American… pic.twitter.com/Mg2u3QdC5G — The Free Press (@TheFP) September 22, 2025

Estas oscilan entre 750 y 1.500 dólares según el tamaño del empleador, más un opcional de 2.500 dólares para procesamiento premium en 15 días.

Impacto

El anuncio de Trump establece un pago de 100 000 dólares que las empresas deberán abonar por cada visa H-1B, además del salario del empleado.

«La idea es que las grandes empresas tecnológicas dejen de capacitar a extranjeros», explicó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

«Tendrán que pagar el salario completo al empleado (además de 100.000 dólares al año por el visado).

No es rentable. Si van a capacitar a alguien, que sea a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país.

Capaciten estadounidenses

Basta de traer extranjeros a ocupar nuestros empleos», añadió Lutnick, quien aseguró que «todas las grandes empresas están de acuerdo».

Trump ha criticado previamente el programa H-1B por desincentivar la contratación local y presionar a la baja los salarios.

Actualmente, se estima que unas 700 000 personas residen en Estados Unidos con esta visa.

La mayoría proceden de India, y es utilizado por firmas tecnológicas, incluyendo las vinculadas a figuras como Elon Musk.

El impacto se extenderá a empleadores en sectores de alto valor añadido, como la tecnología y la investigación.

El costo extra podría reducir la atracción de talento global y elevar los gastos operativos.

Tarjeta dorada

Trump firmó una orden ejecutiva para la «tarjeta dorada», dirigido a extranjeros con «habilidades extraordinarias» y respaldo financiero.

«Este programa creará una nueva vía para la obtención de visados, dirigida a extranjeros con habilidades extraordinarias…

…que estén dispuestos a contribuir a Estados Unidos mediante el pago de un millón de dólares al Tesoro estadounidense…

…o bien con dos millones si una empresa patrocina a dicho individuo», detalló Lutnick.

Trámite

Esto permite un trámite acelerado de visa, enfocado en atraer a quienes «crearán empresas y generarán empleos para» estadounidenses.

Esto, en contraste con inmigrantes «por debajo del promedio», dijo el secretario de Comercio

Lutnick proyectó que generará más de 100 000 millones de dólares para reducir impuestos y deuda pública.