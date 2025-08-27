Convocan a diplomático de EE.UU por intromisión en Groenlandia

Al menos 3 ciudadanos de EE.UU señalados por intenta reclutar personas para independencia de Groenlandia que Trump quiere poseer

Regeneración, 27 de agosto de 2025. Al menos tres ciudadanos estadounidenses con contactos con Trump han realizado actividades encubiertas para reclutar a personas favorables a la independencia de Groenlandia

«Groenlandia es nuestra y Trump debe entenderlo»

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés ha convocado este martes al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.

Esto, por los supuestos intentos de personas vinculadas a la administración estadounidense de influir en la opinión pública groenlandesa.

Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por «hacerse» del territorio autónomo danés de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Ciudadanos

Tres ciudadanos estadounidenses, ligados a Trump, han realizado recientemente actividades encubiertas para influir en la opinión groenlandesa.

Así reclutar a personas favorables a la independencia de Copenhague, ha informado este miércoles la televisión pública danesa DR, que cita a fuentes anónimas.

«Cualquier intento de inmiscuirse en los asuntos internos del Reino de Dinamarca es inaceptable. Por ese motivo he pedido que se convoque al encargado de negocios estadounidense a una reunión».

Lo anterior dijo el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, a la agencia de noticias Ritzau.

Rasmussen ya había tomado una medida similar en mayo pasado tras las informaciones en medios estadounidenses sobre la intención de Washington de aumentar el espionaje sobre Groenlandia.

Inteligencia

El Gobierno estadounidense ha pedido a sus servicios de Inteligencia que identifiquen gente en esa isla ártica y en Dinamarca que pueda apoyar las aspiraciones de Washington sobre la isla.

Así informó el diario Wall Street Journal.

Estas presuntas operaciones encubiertas llegan pocos meses después que Trump haya flirteado en tono hostil con la posibilidad de tomar el control de Groenlandia.

Como se sabe se trata de un territorio autónomo que desde 1953 forma parte de Dinarmaca, si bien está asociada con Europa desde hace un milenio.

«Necesitamos Groenlandia para la seguridad internacional. La necesitamos. Tenemos que tenerla (…) Odio decirlo así, pero vamos a tener que hacerlo», declaró el pasado marzo, una amenaza que también ha formulado como una posible ‘compra’.

Groenlandia es hogar de recursos naturales como el petróleo, riquezas minerales como el cobre o el grafito y de tierras raras que despiertan el interés de las grandes potencias del mundo.

Además, la isla ártica ocupa una posición estratégica en el comercio marítimo que la convierten en un objetivo ansiado por Trump.

Millones

🇩🇰🇬🇱🇺🇸 EEUU se ha quedado sin opciones para dar un golpe de Estado en Groenlandia



El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, anunció el miércoles que había convocado al alto diplomático estadounidense en Copenhague tras la aparición de informes que indicaban pic.twitter.com/iAohceLsXT — arocha (@pueblopatriota) August 27, 2025

Asimismo, multimillonarios como Peter Thiel o Marc Andreessen han invertido en proyectos libertarios que sueñan con construir ciudades antidemocráticas sin impuestos ni regulación para desarrollar tecnologías vanguardistas.

En una nota enviada a la DR, los servicios de Inteligencia daneses (PET) admitieron que Groenlandia es objeto de campañas para provocar disensiones con Copenhague.

«El PET cree que podría ocurrir aprovechando desacuerdos existentes o inventados, por ejemplo en relación con casos conocidos, o promoviendo o reforzando ciertos puntos de vista en Groenlandia con respecto al Reino o Estados Unidos y otros países con intereses en Groenlandia», consta en la nota.

Groenlandia danesa

🚨⚡️ Dinamarca convoca al encargado de negocios de EE.UU. por supuestos intentos de injerencia en Groenlandia. Según el Ministerio de Exteriores danés, al menos 3 personas vinculadas a intereses estadounidenses han participado en operaciones encubiertas de influencia en la región https://t.co/eqnAzFwvzd pic.twitter.com/ErLIW2ax1B — El Ojo (@ElOjoEn) August 27, 2025

Las autoridades danesas y groenlandesas han criticado en varias ocasiones la actitud hostil de Estados Unidos, a la vez que han reiterado su disposición a aumentar la cooperación conjunta en defensa y económica, con el sector minero como una de las posibles áreas.

El encargado de negocios es actualmente la máxima representación diplomática de Estados Unidos en Dinamarca, a la espera de que el nombramiento de un nuevo embajador sea aprobado por Washington.