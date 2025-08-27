Pena de muerte para asesinos en Washington, DC: Trump

Cualquiera que asesine algo en la capital: pena capital. Pena capital, pena capital: Trump, aparentemente disfrutando del juego de palabras

Regeneración, 27 de agosto de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su gobierno buscará la pena de muerte en cada caso de asesinato que se desarrolle en Washington, DC.

Trump hizo el anuncio en medio de una reunión de su gabinete con motivo del Día del Trabajo el martes, mientras discutía una serie de temas, desde la venta de armas hasta el creciente costo de vida.

Trump

🛑 Donald Trump ha anunciado que pedirán la "pena de muerte" para los homicidios que se cometan en la capital:



"Si alguien mata a alguien en Washington DC, vamos a pedir la pena de muerte…” 🔥 pic.twitter.com/it0fV23Tux — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) August 26, 2025

«Cualquiera que asesine algo en la capital: pena capital. Pena capital, pena capital», dijo Trump, aparentemente disfrutando del juego de palabras.

Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, D.C., solicitaremos la pena de muerte, es una medida preventiva muy sólida, y todos los que la han escuchado están de acuerdo.

«No sé si estemos preparados en este país, pero no tenemos otra opción», dijo Trump. «Los estados tendrán que tomar su propia decisión».

Fiscalía federal en DC

Washington, DC, ocupa una posición única en Estados Unidos. La constitución del país define la capital como un distrito federal, a diferencia de un estado o una ciudad dentro de un estado circundante.

En otras partes del país, la mayoría de los casos de asesinato son procesados por autoridades estatales o locales, a menos que alcancen el nivel de delito federal.

Justicia

Anteriormente, la administración del expresidente Joe Biden se había alejado de la pena de muerte: bajo el liderazgo del demócrata, el Departamento de Justicia emitió una moratoria que detenía la pena capital mientras revisaba sus políticas.

#26Ago #EEUU

Donald Trump anunció que pedirá la pena de muerte para los asesinatos en Washington D.C., donde la pena capital fue abolida hace 44 años. “Si alguien mata a alguien es pena de muerte, ¿ok?”, declaró. – @elmundoes pic.twitter.com/AfPwdpc1Kc — Reporte Ya (@ReporteYa) August 26, 2025

El propio Biden hizo campaña con la promesa de que “eliminaría la pena de muerte”, argumentando que más de 160 personas que fueron ejecutadas entre 1973 y 2020 fueron posteriormente exoneradas.

“Dado que no podemos garantizar que los casos de pena de muerte se resuelvan correctamente cada vez…»

«…Biden trabajará para aprobar una legislación que elimine la pena de muerte a nivel federal e incentive a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal”.

Lo anterior, escribió el equipo de Biden en el sitio web de su campaña de 2020.

Si bien Biden finalmente no eliminó la pena de muerte federal, en uno de sus últimos actos como presidente, conmutó las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal.

Activar

Sin embargo, en una declaración de diciembre pasado, anticipó que una segunda administración de Trump buscaría activamente la pena de muerte para casos federales.

“En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que detuve”, escribió Biden.

Un cambio de política

Pero cuando Trump asumió el cargo para un segundo mandato una de sus primeras órdenes ejecutivas fue restaurar la pena de muerte.

“La pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”.

Lo anterior, escribió Trump en la orden.

El líder republicano había hecho campaña para la reelección sobre una plataforma que prometía medidas enérgicas contra el crimen y la inmigración.

Esto es, a veces confundiendo ambos temas a pesar de la evidencia de que las personas indocumentadas cometen menos delitos que los ciudadanos de EE.UU.

En los días previos a su toma de posesión, Trump redobló esa promesa y denunció a Biden por su decisión de conmutar la pena de muerte.

Esto, a la mayoría de las personas encarceladas en el corredor de la muerte federal.

Trump promesa

“En cuanto tome posesión, ordenaré al Departamento de Justicia que aplique enérgicamente la pena de muerte para proteger a las familias y niños estadounidenses..:»

«.. de violadores, asesinos y monstruos violentos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¡Volveremos a ser una nación de ley y orden!”.

Trump ha presionado repetidamente para que se incremente el uso de la pena de muerte en los siete meses transcurridos desde entonces.

Incluso durante un discurso en una sesión conjunta del Congreso en marzo.

En ese discurso, pidió además al Congreso aprobar una ley para convertir la pena de muerte en una sentencia obligatoria para el asesinato de un agente del orden público en Estados Unidos.

Durante su primer mandato, de 2017 a 2021, Trump se ganó la reputación de acelerar el uso de la pena capital a nivel federal.

Federal

Si bien las ejecuciones federales son poco frecuentes, la primera administración de Trump llevó a cabo 13 de las 16 ejecuciones totales que se llevaron a cabo desde 1976, el año en que la Corte Suprema restableció la pena de muerte.

Multitud en #EEUU protesta contra ocupación policial-militar de Washington



Alrededor de 700 arrestados y miles de tropas y agentes federales. La capital de EE.UU. se convierte cada vez más en la escena de una película distópica.#JUSTICIASOCIAL



Marcelo Ali Sánchez, Washington pic.twitter.com/gmr1O47iyt — HispanTV (@Nexo_Latino) August 27, 2025

El único otro presidente que llevó a cabo la pena capital durante ese período fue su compañero republicano, George W. Bush: su administración supervisó tres ejecuciones federales.

Según las encuestas, el apoyo público a la pena capital ha disminuido constantemente durante la última década. La firma de investigación Gallup descubrió que, en 2024, una estrecha mayoría de los estadounidenses (el 53 %) estaba a favor de la pena de muerte, frente al 63 % de la década anterior.