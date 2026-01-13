Fiscalía pide pena de muerte para expresidente Yoon Suk de Corea del Sur

A Yoon Suk se le acusa de imposición de la ley marcial, considerada ‘un grave acto de destrucción de la constitución’ de Corea del Sur

Regeneración, 13 de enero 2026– La fiscalía surcoreana pidió la pena de muerte para el exmandatario Yoon Suk Yeol tras su fallida declaración de ley marcial en 2024. Yoon fue acusado el año pasado de insurrección, solo dos meses después de sorprender al país y al mundo con la breve suspensión del gobierno civil.

Crisis constitucional

Esta situación llevó a Corea del Sur a enfrentar su crisis constitucional más grave en décadas.

El decreto temporal finalmente resultó en su destitución y en el primer arresto y juicio de un presidente en ejercicio en Corea.

La fiscalía solicitó la pena capital en la audiencia final para Yoon, que se realizó el martes en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

La fiscalía argumenta que sus actos fueron “un grave acto de destrucción constitucional llevado a cabo por fuerzas en contra del Estado”.

Audiencia

Inicialmente, se había planeado solicitar la sentencia la semana anterior, pero el tribunal decidió llevar a cabo una audiencia adicional.

Esto se debió a que la sesión anterior se prolongó por horas y terminó bien entrada la noche. Se anticipa un veredicto el próximo mes.

El exmandatario Yoon Suk Yeol está acusado de enviar soldados al parlamento con el fin de intentar obstruir la Asamblea Nacional.

El intento fracasó, y los legisladores votaron rápidamente para levantar la ley marcial.

Exmandatarios

Varios exmandatarios surcoreanos han sido procesados y encarcelados tras dejar su cargo.

Sin embargo, Yoon es el primer exlíder en décadas que enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de muerte o cadena perpetua.

En 1996, el exmandatario Chun Doo-Hwan resultó condenado a muerte por su participación en la represión que resultó en la muerte de casi 200 manifestantes antigubernamentales en 1980.

Posteriormente, su pena fue conmutada a cadena perpetua.

Muerte o cadena perpetua

De acuerdo con la ley surcoreana, las penas por liderar una insurrección son la muerte o la cadena perpetua.

Aun si Yoon fuese condenado a muerte, es probable que la sanción sea en gran medida simbólica, ya que el país no ha ejecutado a nadie desde 1997.