Corporaciones lucran sin cubrir los daños: #ImpuestosParaLaSalud

Organizaciones en campaña #ImpuestosParaLaSalud. Reducir daños a la salud por tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y ultraprocesados

Regeneración, 12 de septiembre de 2025. Los impuestos saludables son aquellos que se aplican a productos que dañan la salud, como el tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y ultraprocesados.

Lo anterior ya que el consumo de estos productos aumenta significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT).

Entre las que se destacan cánceres, diabetes enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, entre otras.

E incluso traen consecuencias negativas a nivel social, como la violencia, problemas de salud mental, entre otras.

Aumentar los impuestos especiales a dichos productos es una de las políticas más costo-efectivas para reducir su consumo, prevenir las enfermedades asociadas.

Así como generar recursos que deben ser dirigidos a la atención en saluid de las poblaciones más vulnerables.

Manifiesto

Organizaciones civiles presentan la campaña “Las corporaciones lucran sin cubrir los daños” para pedir #ImpuestosParaLaSalud



«Los daños a la salud y las muertes provocadas por el alto consumo de comestibles ultraprocesados, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol…»

«…se han convertido en los principales factores de riesgo de enfermedad y muerte prematura en nuestro país».

Estos productos «tienen una intensa publicidad, presencia en todo lugar y a toda hora, precios bajos, promociones y patrocinios».

Lo que generan condiciones ambientales que aumentan aún más su consumo, indican.

Ante este escenario la Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición México SaludHable presenta la campaña “Las corporaciones lucran sin cubrir los daños”.

La cual busca evidenciar los daños a la salud por el consumo de estos productos los cuales están provocando altos costos en salud.

Estos costos en salud sobrepasan por mucho en más de 7 veces los impuestos que pagan las corporaciones globales, sin hacerse cargo de los daños causados a la sociedad.

El consumo de estos productos está asociado a las principales causas de muerte en México y representan altos costos económicos en proporción al Producto Interno Bruto:

Esto es, 2.07% por alcohol, 0.57% por tabaco, y 1.78% por obesidad y sobrepeso (factores de riesgo asociados a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados).

En contraste, la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas, alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados en conjunto apenas representa el 0.6% del PIB.

Lo que evidencia que el IEPS es insuficiente para compensar los daños provocados por las industrias.

Campaña

La imagen de la campaña muestra a los principales órganos afectados por el consumo de bebidas azucaradas (corazón), alcohol (hígado), tabaco (pulmón) y dentadura (productos ultraprocesados).

Las organizaciones señalaron que el consumo de estos productos está absorbiendo un porcentaje importante de los recursos de los sistemas de salud pública y de las finanzas familiares.

Esto es, convirtiéndose en un factor de empobrecimiento, mientras las grandes industrias globales se llevan las ganancias.

Por lo anterior, la campaña también pide #ImpuestosParaLaSalud.

Visión

Cabe destacar que la campaña presenta los principales órganos afectados por el consumo de bebidas azucaradas (corazón), alcohol (hígado), tabaco (pulmón) y dentadura (productos ultraprocesados).

Seguidamente cita que la organización Fundar y El Poder del Consumidor, subraya el peso presupuestal en IMSS e ISSSTE de las enfermedades asociadas.

Y es que en 2022, el IMSS destinó 50 mil 619 millones de pesos a diabetes mellitus, esto es 13.2% del presupuesto.

Para tres tipos de cáncer asociados al consumo de tabaco —mama, cérvico uterino y próstata— se ubicaron ese año en 8 mil 89 millones de pesos, 2.11% presupuestal.

Todo relacionado entre bebidas azucaradas y productos ultraprocesados el aumento de diabetes tipo 2, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Las bebidas son responsables de más de 40 mil muertes al año en el país.

En el caso de los ultraprocesados contribuyen de manera significativa a las muertes por sobrepeso y obesidad.

Las cuales ascienden a 237 mil 674 al año, lo que significa 27 muertes cada hora.

“El alto consumo de productos ultraprocesados está vinculado con un aumento significativo en enfermedades no transmisibles en México…»

«…, su consumo ha desplazado a los alimentos tradicionales y nutritivos, agravando la situación de salud pública”.

Así dice Christian Torres, vocero de la Alianza por la Salud Alimentaria.

Caso Tabaco

“Según datos de la Organización Mundial de la Salud el aumento de los impuestos al tabaco son la medida más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco…»

«…, especialmente entre los jóvenes y las personas de bajos ingresos, ya que reduce el consumo, evita muertes y enfermedades relacionadas con el tabaquismo…»

«…, y los ingresos recaudados pueden financiar servicios de salud

Piden al Congreso de la Unión considere aumento de $3 pesos por cigarro, para reducir las más de 63 mil muertes provocadas por el consumo del tabaco en nuestro país.

Según declaró Yahaira Ochoa, de la Coalición México Saludhable.

Alcohol

Para el caso del alcohol precisan que son de las principales amenazas para la salud y la seguridad pública.

Cada año provoca la muerte de 41 mil personas y relacionado con 6 de las 10 principales causas de muerte.

Causa directa de más de 60 enfermedades, entre ellas, cirrosis, pancreatitis, 7 tipos de cáncer y daño neurológico.

Además factor de riesgo para más de 200 padecimientos adicionales, incluidos los cardiovasculares, el VIH, siniestros viales y la violencia.

Alonso Robledo, coordinador de la Red de Acción Sobre el Alcohol (RASA), declaró:

“Las consecuencias económicas son graves, los costos directos e indirectos de atención y tratamiento ascienden a $552 mil millones de pesos, equivalentes al 2.1% del PIB».

» Además, el alcohol provoca la pérdida del 6% de los años de vida saludable por discapacidad y muerte prematura, generan violencia, aumentan los costos sociales y afectan la economía de las familias mexicanas”.

Paquete

Finalmente, La Alianza por la Salud Alimentaria y la Coalición México Saludhable reconocieron el esfuerzo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto, por incluir en el Paquete Económico 2026 los impuestos a bebidas azucaradas y tabaco.

Sin embargo estos son insuficientes para alcanzar una verdadera reducción de su consumo, el Congreso debe incrementarlos: $7 pesos por litro de bebida endulzada.

Y $3 pesos por cigarrillo para cumplir las recomendaciones internacionales.

Las organizaciones señalaron que esta propuesta de impuestos saludables debe incluir el impuesto a las bebidas alcohólicas, productos que tienen uno de los mayores impactos en salud pública.

Para conocer más sobre la campaña visita: www.impuestosaludable.org