“Sones del Alba”, 52 años de Ballet Vini Cubi de la UNAM

Vini Cubi -Gente Nueva en zapoteco- ballet folklórico universitario. Lienzo de color, pasión y vida hasta el bullicio del mediodía

Regeneración, 12 de septiembre de 2025. Para celebrar las fiestas patrias, la UNAM y el Ballet Folklórico Universitario Vini Cubi nos invitan a un viaje a través de la memoria y la tradición.

En el corazón de la Sala Miguel Covarrubias, la danza se erige como un puente entre el pasado y el futuro.

Se trata de “Sones del Alba”, una puesta en escena que es, sin duda, un homenaje a la resiliencia y el espíritu festivo de México.

Vini Cubi

El Ballet Folklórico Universitario Vini Cubi, que en zapoteco significa “Gente Nueva”, es una de las agrupaciones más importantes de la UNAM.

Con 52 años de actividad ininterrumpida, el grupo ha sido un espacio de formación y comunidad para estudiantes y egresados.

Nadia Gómez-Lomelí, una economista que ha dedicado su vida a la danza, dirige la compañía. Su labor es un claro ejemplo de que el arte puede florecer en cualquier ámbito.

Como ella misma ha demostrado en giras internacionales por Argentina, Eslovenia y Colombia, el folklor mexicano es un lenguaje universal que conecta a las personas.

Un amanecer de sones y zapateados

La obra «Sones del Alba» es un poema en movimiento.

El escenario se transforma en un lienzo de color, pasión y vida. Cada cuadro nos lleva por un momento diferente del día, desde la quietud de la madrugada hasta el bullicio del mediodía.

¡Y qué mejor manera de contarlo que con la magia del folklor!

En el guion, colaboró Canuto Roldán, entrelazando la danza con narraciones poéticas en cada escena.

Personajes

El vestuario de la obra, una pieza de arte en sí misma, fue confeccionado por Cinthya Galindo y Roberto Martínez, con una iluminación a cargo de Rocío Mabarak.

Los bailarines del Ballet Vini Cubi, que dan vida a esta celebración, son:

Alejandra González, Alitzel Murcia, Andrea Pérez, Andrea Sánchez, Brenda Chávez, Cinthya Galindo, Cristian Guerrero, Danae Mejía, Daniel Pastrana, Dante Vázquez, Diego Hernández, Diego Vázquez, Efrén Flores, Enrique Ávila, Frida Luna, Frida Valerio.

Hitzi Montoya, Iván Ávila, Jatniel Avalos, Karen Calderón, Laura García, Luis Osnaya, Lynda Gómez, Manuel Gutiérrez, Maria Ramirez, Marina Amaya, Monserrat Carbajal, Montserrat Luna, Omar Cerón, Oscar Trujillo, Phollet Vázquez, Rebeca Valencia, Roberto Martínez, Samara Mejía, Sophia Luna, Sofia Santos, Verónica Martínez.

El trabajo de cada uno de ellos muestra que la danza no es solo una disciplina, sino también una forma de mantener viva la memoria colectiva.

Como bien lo dice el Ballet, aquí, «donde la tradición despierta, la danza no termina: apenas comienza».

No hay duda de que es un espectáculo para toda la familia.

La cita es el sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas. La entrada tiene un costo de $100.00 pesos con descuentos aplicables.