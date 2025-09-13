Detienen al Choko en Ecatepec, ya está en el penal del Altiplano

Choko y 13 más detenidos. 72 inmuebles asegurados. Cateos en Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec. Amigo público de Sandra Cuevas

Regeneración, 12 de septiembre de 2025. En redes destacan que autoridades detuvieron a Alejandro N, alias el Choko, objetivo prioritaria señalado por homicidio, extorsión y cobro de piso.

Al tiempo que destacaron que las acciones como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Esto en hechos ocurridos en Ecatepec, Estado de México, con elementos de Defensa, Marina, Fiscalía Federal, Guardia Nacional, Seguridad pública y otras y autoridades del Edomex.

Al tiempo que se detalla que a Alejandro “N”, alias “Choko”, es identificado como objetivo prioritario y líder de una célula delictiva.

Misma, vinculada con homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Así se llevaron al penal de máxima seguridad del Altiplano a Alejandro Gilmare Mendoza.@SSPCMexico @Defensamx1 @SEMAR_mx lo detuvieron… van por todos los cómplices del tipo q se lucia con @SandraCuevas_ pic.twitter.com/Lclma7DYjC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 13, 2025

«Agradecemos a la @SS_Edomex , @FiscaliaEdomex y autoridades de @Ecatepec por su colaboración para realizar cateos en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec»

«… donde fueron detenidas 13 personas y se aseguraron 72 inmuebles relacionados con despojo y otros delitos».

Como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Ecatepec, Estado de México, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, #SSPC y autoridades del @Edomex detuvieron a Alejandro “N”, alias “Choko”, identificado como… pic.twitter.com/8LAjasrBwY — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 13, 2025

«En el Estado de México, desde abril, a través de la #OperaciónRestitución, fuerzas federales y estatales han recuperado 802 inmuebles».

Así señaló Seguridad Ciudadana en X.

Por otra parte, en redes sociales recordaron la relación del personaje con Sandra Cuevas extitular de la Alcaldía Cuauhtémoc.

E incluso versiones señalan que Cuevas demandará al periodista de la roja, Carlos Jimenez de C4 por publicar sobre su persona.

Oigan, ayer entre tanta noticia nos perdimos que fue capturado Alejandro Gilmare Mendoza, el “Choko”, líder de la Chokiza, amigo íntimo de @SandraCuevas_ .



Entre los crímenes que se le atribuyen están: extorsión, tráfico de drogas, invasión de propiedades, homicidios, y… pic.twitter.com/XgafqkMWqT — El científico del bienestar (@DoctorZamudio) September 11, 2025

Por otra parte, se destaca en las notas de la roja la detención, en este contexto, de la pareja del Choko.

«ATORAN a LA PAREJA OFICIAL del CHOKO Juana Ivette Ledezma, pareja del líder del grupo criminal La Chokiza».

Así publicó el periodista Jiménez quien indicó que el arresto a cargo de agentes de Seguridad Pública y Marina.

«…la detuvieron anoche en uno de los cateos vs El Choko. Es parte de la indagatoria vs el tipo q presumía su cercanía con Sandra Cuevas», insiste el fornido reportero.

Y es que como se sabe a Cuevas no le gustaron las publicaciones de Jiménez por lo que públicamente le pidió que le «bajara de …».

Defendiendo su relación personal con el Choko o con cualquier persona.