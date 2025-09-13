Detienen al Choko en Ecatepec, ya está en el penal del Altiplano

Choko y 13 más detenidos. 72 inmuebles asegurados. Cateos en Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec. Amigo público de Sandra Cuevas
Regeneración, 12 de septiembre de 2025. En redes destacan que autoridades detuvieron a Alejandro N, alias el Choko, objetivo prioritaria señalado por homicidio, extorsión y cobro de piso.
Al tiempo que destacaron que las acciones como parte del Mando Unificado Oriente y de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Choko
Esto en hechos ocurridos en Ecatepec, Estado de México, con elementos de Defensa, Marina, Fiscalía Federal, Guardia Nacional, Seguridad pública y otras y autoridades del Edomex.
Al tiempo que se detalla que a Alejandro “N”, alias “Choko”, es identificado como objetivo prioritario y líder de una célula delictiva.
Misma, vinculada con homicidio, extorsión, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.
«Agradecemos a la @SS_Edomex , @FiscaliaEdomex y autoridades de @Ecatepec por su colaboración para realizar cateos en los municipios de Tultitlán, Nezahualcóyotl, Acolman y Ecatepec»
«… donde fueron detenidas 13 personas y se aseguraron 72 inmuebles relacionados con despojo y otros delitos».
«En el Estado de México, desde abril, a través de la #OperaciónRestitución, fuerzas federales y estatales han recuperado 802 inmuebles».
Así señaló Seguridad Ciudadana en X.
Por otra parte, en redes sociales recordaron la relación del personaje con Sandra Cuevas extitular de la Alcaldía Cuauhtémoc.
E incluso versiones señalan que Cuevas demandará al periodista de la roja, Carlos Jimenez de C4 por publicar sobre su persona.
Pareja
Por otra parte, se destaca en las notas de la roja la detención, en este contexto, de la pareja del Choko.
«ATORAN a LA PAREJA OFICIAL del CHOKO Juana Ivette Ledezma, pareja del líder del grupo criminal La Chokiza».
Así publicó el periodista Jiménez quien indicó que el arresto a cargo de agentes de Seguridad Pública y Marina.
«…la detuvieron anoche en uno de los cateos vs El Choko. Es parte de la indagatoria vs el tipo q presumía su cercanía con Sandra Cuevas», insiste el fornido reportero.
Y es que como se sabe a Cuevas no le gustaron las publicaciones de Jiménez por lo que públicamente le pidió que le «bajara de …».
Defendiendo su relación personal con el Choko o con cualquier persona.