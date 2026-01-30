Estudiantes mexicanos confrontan a Felipe Calderón en París

Mexicanos que están en estudios políticos en Francia, confrontaron al exmandatario, llamándolo asesino, por su «guerra contra el narco»

Regeneración,29 de enero 2026– Gritando «Asesino, asesino», un grupo de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) arremetieron contra el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, durante la Cumbre Juventud y Líderes 2026, en París.

Estudiantes gritan a Calderón en París



Momentos de tensión se vivieron en París durante la participación del expresidente Felipe Calderón en una cumbre.



Estudiantes lo increparon mientras intervenía en un panel de la Cumbre de Líderes y Jóvenes.



¿Qué le dirías al expresidente? pic.twitter.com/gBJztEdCCX — Hora Cero Web (@horaceroweb) January 29, 2026

Críticas

La “guerra contra el narco” continúa generando fuertes críticas en foros globales sobre seguridad y derechos humanos.

La protesta estudiantil se dio en una de las sesiones de la Cumbre de la Juventud y Líderes 2026.

Un encuentro académico dedicado al análisis de los principales desafíos de la gobernanza global y el futuro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El que el tema central a debatir en la décimo primera Cumbre fue: “Se busca: un Secretario General de la ONU para un mundo roto”.

Enfoque

Esto con enfoque en los retos de seguridad, multilateralismo, desarrollo sostenible e impacto de tecnología.

El foro contempla debates, paneles con expertos y sesiones de trabajo en grupos reducidos bajo reglas de Chatham House.

Los manifestantes cuestionaron el legado de Calderón en seguridad y su estrategia en el combate al crimen organizado en su mandato, entre 2006 y 2012.

Pese a las protestas el panel de invitados continúo con el programa previamente establecido.

Alumnos

Los alumnos criticaron la estrategia de seguridad conocida como «Guerra contra el narco», que inició en 2006.

Responsabilizaron a Calderón de esta política que incrementó la violencia y el número de homicidios y desapariciones

En el sexenio en que estuvo en poder, murieron cuando menos 50 mil personas en la «guerra contra el narco» de su creación.

Calderón vive actualmente en España, donde cuenta con una visa de residencia y de trabajo, para consultorías internacionales y participación en foros globales.