Crear un grupo de seguridad de alto nivel con EE.UU: Sheinbaum

México y EE.UU reafirman cooperación en seguridad con reciprocidad, es decir, respeto a la soberanía e integridad territorial: Sheinbaum

Regeneración, 4 de septiembre de 2025. En la reunión entre Sheinbaum y el secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, se acordó la creación de un grupo de seguridad de alto nivel.

Adicionalmente Harfuch también solicitó extradiciones de Estados Unidos a México, así como la detención de Ismael El Mayo Zambada.

Sheinbaum

Y es que la presidenta Claudia señaló que se habló sobre la extradición de objetivos prioritarios para México, aunque no reveló los nombres.

“Hablamos de algunos objetivos que queremos que se extraditen de allá para acá… ya lo va a informar el Gabinete”.

Cabe destacar que por su parte Marco Rubio, dijo que la cooperación en materia de seguridad respeta la soberanía de ambos países.

“Ayuda el que haya este grupo porque algunos objetivos que le interesan a México en distintos temas puedan dársele la importancia por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, García Harfuch también planteó la inseguridad en Sinaloa a partir de la detención de Ismael El Mayo Zambada.

En 11 meses de gobierno, los resultados en economía se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanos. Nuestro país se mantiene fuerte con el bienestar del pueblo.

Misma que no ha sido aclarada por el gobierno estadounidense desde julio de 2024.

“Lo planteó el secretario de Seguridad, el por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa, por qué aumentaron los delitos. (Marco Rubio) escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó”.

Reunión

Seguidamente Sheinbaum que si EE.UU tiene información sobre una persona generadora de violencia o de un grupo del crimen organizado que sea de interés para México, dicha información se pueda compartir.

Lo mismo en el caso de que nuestro país tenga información de interés para EE.UU, por ejemplo, sobre qué pasa con el tráfico de drogas, del otro lado de la frontera.

Resaltó que también se acordó la capacitación mutua entre ejércitos.

“…ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo en el PLan DN-III, que lo tiene muy desarrollado la Defensa, o el Plan Marina que lo tiene muy desarrollado la Marina…»

«, y que ellos (en Estados Unidos) no tienen estas capacitaciones”.

Además, detalló que hasta el momento no se contempla, por parte de México, el despliegue de más fuerzas armadas hacia la frontera norte.

No intervención

Durante el encuentro cordial con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acordamos el programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley, luego de varios meses de trabajo. Está basado en cuatro ejes:

Reciprocidad; respeto a la soberanía…



Reciprocidad; respeto a la soberanía… pic.twitter.com/kVwBWN4WIb — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 3, 2025

Cabe destacar la presidenta subrayó que la reunión no incluyó solicitudes para ampliar la presencia de agentes estadounidenses en México. Negó que Marco Rubio haya planteado este tema.

E incluso, recordó que la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional establecen con claridad los protocolos para autorizar la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.

«No, no, no. No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país».

«Tenemos una Constitución que habla de ello y la Ley de Seguridad Nacional. No fue tema en la plática».

Precisa

Otra cuestión es que Sheinbaum subrayó que se respeta la soberanía de México

“Era muy importante por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de EE.UU…»

«…, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces quedó muy claro en el programa…»

«…, que dice que los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad la cual se basa en los principios de reciprocidad…»

«…, es decir, que es de un lado y del otro respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros pues es fundamental que quedará claro. Responsabilidad compartida”, señaló la presidenta Claudia.