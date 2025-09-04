¿Qué hay en archivos de Epstein recién publicados? Esto se sabe

Epstein: Demócratas dicen que falta publicar el 99% de los documentos. Conferencia de prensa de las víctimas en cadena nacional excepto Fox News

Regeneración, 4 de septiembre 2025– El Congreso ha regresado a Washington y el tiempo ya está en marcha. Los legisladores tienen menos de un mes para evitar un cierre del gobierno.

También está en juego una feroz disputa por miles de millones de dólares en recortes presupuestarios y la publicación de miles de páginas del expediente del caso de Jeffrey Epstein.

Sobre la mesa, una feroz pelea por miles de millones de dólares en recortes de gastos.

30.000 páginas de archivos relacionados con Epstein publicados esta noche, y el Senado avanzando para acelerar el proceso contra los nominados del presidente Trump.

En primer lugar, la fecha límite para financiar la mayor parte del gobierno es el 30 de septiembre.

Proyecto bipartidista

Cualquier acuerdo necesita 60 votos en el Senado. Por supuesto, eso significa que probablemente al menos siete demócratas tendrían que participar.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró hoy a la prensa que busca una solución bipartidista.

Jeffries afirmo: «Ese proyecto de ley tiene que ser bipartidista, y tiene que servir al pueblo estadounidense en términos de salud, seguridad y bienestar económico».

La representante republicana @NancyMace acaba de DESAFIAR A TRUMP y firmó la petición de Massie-Khanna para publicar los archivos COMPLETOS de Epstein después de sufrir un ataque de pánico y salir de una reunión al leer y oír a las víctimas de Epstein



pic.twitter.com/zk5ScbFuZC — Dr Hector Frisbie © (@HLFrisbie) September 3, 2025

Y este es el hombre al que realmente hay que prestar atención: el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Voto necesario

Es su voto lo que los republicanos necesitarán para aprobar un proyecto de ley de financiación, o podría ser su decisión intentar llegar hasta el cierre del gobierno.

Es una decisión muy arriesgada para los demócratas en cualquier caso. Tienen presión para enfrentarse al presidente Trump e intentar lograr cambios en las políticas.

Pero algunos demócratas afirman que un cierre podría beneficiar a Trump.

Parece que falta mucho para el 30. No es así. Una razón es que, a mediados de mes, habrá un receso, una semana entera.

Así que, en realidad, solo tienen dos o tres semanas. Y, recuerda, solo están en la ciudad tres días a la semana, principalmente.

Jeffrey Epstein

Por otra parte, el la Cámara de Representantes publicó decenas de miles de páginas de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Algunos republicanos habían pedido más transparencia, y esto parece ser un paso en esa dirección.

Epstein fue un criminal, cometiendo múltiples delitos sexuales. Su conspiradora, Ghislaine Maxwell, fue enviada a prisión por complicidad en esos delitos.

También estuvo vinculado con muchas personas de alto perfil, amigos de Donald Trump, aunque Trump lo ha desautorizado desde entonces.

Los demócratas han dicho, en primer lugar, que estos 34.000 documentos representan solo el 1% del total.

A los republicanos les preocupa un esfuerzo bipartidista de dos congresistas republicanos: el representante demócrata Ro Khanna, por la derecha, y Thomas Massie, de Kentucky.

Intentan eludir al liderazgo de la Cámara para forzar la publicación de todos los documentos y hacerlos públicos.

Nominaciones

Sobreviviente de Epstein: “Me violaban tres veces al día y no era la única chica. Era una cadena de abusos sin fin”.



Ni un solo cliente ha sido arrestado ni lo será por nuestro sistema bipartidista.



Hay que destruir todo el sistema.



No más duopolio. pic.twitter.com/0e2oDfBoVK — AlejandrA F. de Erruzca 💎 (@AleFerruzcaL) July 13, 2025

La mayoría de los nominados de Trump no han podido ser confirmados por votación oral. ¿Qué significa eso?

Bueno, significa un camino fácil para los más de 1300 nominados, algunos de los cuales no son controversiales.

Los demócratas están retrasando ese proceso porque se oponen a gran parte de las políticas de Trump.

Pero ahora los republicanos del Senado dicen que quizás sea hora de cambiar las reglas.

A eso se le llama «recurrir a la energía nuclear» y cambia el funcionamiento de la estructura de poder, no solo en el Senado, sino también en Washington.