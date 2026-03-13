Cuba confirma diálogo con EE.UU

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba informó conversaciones con Ee.UU para superar diferencias. Igualdad y respeto, pide

Regeneración, 13 de marzo de 2026. Como se anunció desde ayer en redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel compareció publicamente. Reveló conversaciones con Estados Unidos.

En el anuncio señaló que se trata de un diálogo con respeto a la soberanía de Cuba.

Pidió establecer una ruta para identificar asuntos a resolver, tomar posiciones de las partes y sobre esa base avanzar en su solución.

Bloqueo ha impedido el ingreso de petróleo durante tres meses.

📌 Intervención del primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, @DiazCanelB sobre el estado actual de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. pic.twitter.com/KZC5K2kEZy — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 13, 2026

Diálogo

Y es que acompañado de la cúpula del Consejo de Ministros y del Partido Comunista de Cuba (PCC), indicó:

«Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones».

Seguidamente destacó factores internacionales que facilitaron las conversaciones.

Aún cuando no indicó que factores, precisamente con intercesión del Vaticano 50 presos serán liberados.

Ruta Crítica

Asimismo el presidente de Cuba indicó que se busca «en primer lugar identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución a partir de la gravedad que tienen».

Luego, «determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países».

E incluso indicó sobre identificar áreas de cooperación. Al precisar el posicionamiento de Cuba en el diálogo con los representantes de EE.UU:

«…, voluntad de llevar a cabo este proceso, sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos Estados

«…, a la soberanía y la autodeterminación».

Bloqueo

Cabe destacar que Díaz-Canel expuso las graves consecuencias del bloqueo arrecido recientemente.

«Hoy podemos ratificar que hace más de tres meses que no entra ningún barco a nuestro país».

Esto es»condiciones muy adversas que tienen un impacto inconmensurable en la vida».

Entre las consecuencias por la falta de combustible se encuentran las afectaciones a la red eléctrica nacional haciéndolo más inestable.

Liberación

Precisamente el gobierno de Cuba informó el jueves por la noche que liberará a 51 personas de las prisiones de la isla, una medida inesperada.

Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la liberación en los próximos días obedece a un espíritu de buena voluntad y a las estrechas relaciones con el Vaticano.

Cuba

En el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano, el Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad.



🔗: https://t.co/12ozy1nu21 pic.twitter.com/qj8KADEKvj — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 13, 2026

Además, indicó que todos «han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”.

Agencias señalan que Cuba indicó ha concedido indultos a 9 mil 905 reclusos desde 2010.

E incluso que en los últimos tres años, otras 10 mil personas condenadas a prisión fueron liberadas.

La ONU vota sobre la necesidad de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba desde 1992. Casi todo el mundo se opone al bloqueo criminal, excepto el propio Estados Unidos e Israel.

pic.twitter.com/dyby5IVPWh — Tere Felipe (@_TereFelipe_) March 10, 2026

Liberaciones

En el recuento se señala que se liberó al destacado disidente José Daniel Ferrer, parte de una decisión del gobierno de poner en libertad de manera gradual a más de 500 presos tras conversaciones con el Vaticano.

Ferrer salió de Cuba en octubre pasado y ahora está en Estados Unidos.

Hoy recibimos al Embajador y al personal de la Embajada nuestra en #Ecuador, injustamente expulsados de ese país, ya de regreso a la Patria con honor. Reconocimos su compromiso con la #DiplomaciaRevolucionaria y la dignidad con que enfrentaron esa acción unilateral e inamistosa. pic.twitter.com/RaLEOXRPaO — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 12, 2026

«El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad.

«Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión», explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).

Relaciones

Se cumplen 30 años de la Ley Helms-Burton, que codifica y refuerza la guerra económica de EE.UU. contra el pueblo cubano. Su carácter extraterritorial viola normas del comercio internacional al intimidar a quienes invierten o comercian con #Cuba, agravando los daños del bloqueo. pic.twitter.com/0bmgg92npo — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) March 12, 2026

La Habana enmarcó esta decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano».

«.., con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad».

Agregó que se trata de una «decisión soberana» que constituye «una práctica habitual» en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su trayectoria humanitaria.