EE.UU aligera sanciones a petróleo ruso para estabilizar precio

EE.UU permitirá venta y entrega de todo el petróleo ruso que esté ya cargado en buques para mejorar suministro global y controlar costo

Regeneración, 12 de marzo de 2026. El presidente Donald Trump anunció que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios del petróleo y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas, en el marco de los cierres en el Estrecho de Ormuz.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”.

Lo anterior, afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

EE.UU

Así, las agencias indican que Trump dijo que las sanciones se mantendrán levantadas “hasta que la situación se arregle”.

E incluso, si se logra la estabilidad, “tal vez no tengamos que volver a aplicarlas”, dijo.

Al tiempo que se recuerda que la semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo considerar retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

Además ha dijo que la Marina de Estados Unidos, quizá apoyada por una coalición internacional, escoltará a los buques que atraviesan el Estrecho de Ormuz cuando sea militarmente posible.

Y es que el anuncio del aligeramiento de las sanciones provino, precisamente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esto cuando la escalada de precios de crudo provocada por la guerra, ya ronda los 100 dólares por barril.

Besset calculó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

Rusos

“Creo que, tan pronto como sea militarmente posible, la Marina de Estados Unidos, quizá con una coalición internacional, escoltará a los buques” afirmó el funcionario.

Bessent dijo antes que las exenciones a los castigos para permitir la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso que esté actualmente cargado en buques estará vigente únicamente hasta el 11 de abril.

Antes, el Tesoro había autorizado la semana anterior a la India a acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días, pero ahora está extiendo la medida de forma global.

Ventaja

La Administración Trump puso énfasis en que teóricamente levantar las sanciones no representaría un beneficio significativo para Rusia.

Trump aseguró que el alza del petróleo provocada por la guerra y la interrupción de los flujos por el Estrecho de Ormuz, traerá “mucho dinero” a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-.

E insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos “es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“La Casa Blanca está en constante coordinación con las agencias pertinentes sobre este importante asunto, ya que es una prioridad absoluta para el presidente”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, en un comunicado.

“El presidente Trump y todo su equipo de energía han tenido un sólido plan para mantener la estabilidad de los mercados energéticos mucho antes del inicio de la Operación Furia Épica, y continuarán evaluando todas las opciones viables”.