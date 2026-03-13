Colombia, Brasil y México por cese al fuego en Medio Oriente

Sheinbaum, Petro, Lula por salida dialogada en Medio Oriente. Terribles afectaciones a los pueblos de países no productores de petróleo

Regeneración, 13 de marzo de 2026. En las Mañaneras del Pueblo, la presidenta Sheinbaum confirmó el pronunciamiento tripartito de Colombia, Brasil y México para pedir un cese al fuego inmediato en Medio Oriente.

Y es que en redes sociales se dio a conocer un comunicado con el llamado al diálogo y la resolución de conflictos por medio de la diplomacia.

México

#ULTIMAHORA | “Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un CESE AL FUEGO INMEDIATO para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación. Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza para… pic.twitter.com/FJSKkQdZwK — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) March 13, 2026

Se trata de un texto donde desde el encabezado se enuncia el pedimento:

«Colombia, Brasil y México piden cese al fuego inmediato en Medio Oriente y ofrecen apoyo para una salida diplomática».

Cabe destacar que la presidenta Sheinbaum narró que la iniciativa es del presidente Petro de Colombia.

Sobre todo destacó la disponibilidad de los tres países latinoamericano para facilitar vías de diálogo y subrayó las consecuencias económicas.

Asimismo, subrayó el incremento a los precios internacionales de petróleo que afecta gravemente a las naciones que no cuentan con dicho recurso.

«…el precio del petróleo regresó ayer a los 100 dólares, en países que no tienen petróleo es un aumento muy alto en la gasolina y se afecta a la población», destacó Sheinbaum.

Política

Ello a iniciativa del presidente Petro que incluyó invitar a otros países de América Latina y de Europa.

Lo anterior, expuso, en el marco de los principios de política exterior de México.

Cabe destacar que la presidenta recordó que dicho pronunciamiento ocurre en el marco de la celebración del aniversario de los Tratados de Tlatelolco.

Y misma que declara a Amçerica Latina como Región de Paz, libre de armas nucleares. «En ese marco el comunicado es muy importante», destacó Sheinbaum.

Llamado

«La República de Colombia, la República Federativa de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos, reiteran la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional...

«.., en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias».

#MañaneraPresidenta | Claudia Sheinbaum calificó como bueno que el gobierno de Cuba haya iniciado pláticas con representantes de Estados Unidos. 🇨🇺🇺🇸



Reiteró que México continuará apoyando a la isla, apostando por el diálogo, la paz, la cooperación y una política exterior basada… pic.twitter.com/gL8nUHjO5N — Juncal Solano (@juncalssolano) March 13, 2026

Seguido indicaron la disposición de los tres países para contribuir el proceso de paz.

«En este sentido, consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación».

«Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto».