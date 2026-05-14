Cuba dispuesta a considerar ayuda económica de Estados Unidos

El canciller Bruno Rodríguez comentó que Cuba está lista a escuchar detalles sobre la oferta de 100 millones de dólares

Regeneración, 14 de mayo 2026– Este jueves 14 de mayo de 2026, el jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, declaró que el país estaría «abierto» a valorar la propuesta de ayuda de Estados Unidos por un total de 100 millones de dólares.

Disposición

«Estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría.

Esperamos que sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio», comentó el ministro en la plataforma X.

Esto ocurre en un momento en que la isla enfrenta un bloqueo energético por parte de Washington y sufre cortes masivos de electricidad.

La oferta de 100 millones de dólares por parte de Estados Unidos está sujeta a que se distribuya a través de la Iglesia católica.

Anuncio

Este anuncio fue realizado por el Gobierno de Donald Trump el miércoles.

En su declaración, Rodríguez también destacó la «incongruencia» en la «aparente generosidad» del gobierno estadounidense.

Que «somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica».

Es importante mencionar que Cuba comenzó a restaurar el suministro eléctrico en la región oriental tras un nuevo apagón masivo que ocurrió este jueves.

Situación crítica

Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que el país carece de reservas de diésel y de fueloil.

En los últimos días, la condición del sistema eléctrico se ha deteriorado nuevamente, con apagones muy extensos y una generación de electricidad en niveles mínimos.

Ayer, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy hizo una declaración en la televisión estatal.

Dijo que las reservas del combustible que fue donado por Rusia en marzo ya «se han agotado».

Sin reservas

Señaló que la isla no tiene «absolutamente nada de fuel» ni «absolutamente nada de diésel» en sus reservas.

Por otro lado, Washington argumenta que la situación en Cuba se debe a la mala administración económica interna.

Las tensiones entre Washington y La Habana han aumentado en las últimas semanas, aunque ambos países continúan en diálogo.

El 10 de abril tuvo lugar una reunión de alto nivel diplomático en la capital de Cuba.