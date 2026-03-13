Cuba liberará a 51 presos tras diálogo con el Vaticano

Cuba: Espíritu de buena voluntad y estrechas relaciones con el Vaticano. Liberados han tenido buena conducta y cumplido parte de sentencia
Regeneración, 12 de marzo de 2026. El gobierno de Cuba informó el jueves por la noche que liberará a 51 personas de las prisiones de la isla, una medida inesperada.
Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la liberación en los próximos días obedece a un espíritu de buena voluntad y a las estrechas relaciones con el Vaticano.
Cuba
Además, indicó que todos «han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión”.
Agencias señalan que Cuba indicó ha concedido indultos a 9 mil 905 reclusos desde 2010.
E incluso que en los últimos tres años, otras 10 mil personas condenadas a prisión fueron liberadas.
Liberaciones
En el recuento se señala que se liberó al destacado disidente José Daniel Ferrer, parte de una decisión del gobierno de poner en libertad de manera gradual a más de 500 presos tras conversaciones con el Vaticano.
Ferrer salió de Cuba en octubre pasado y ahora está en Estados Unidos.
«El Gobierno de Cuba ha decidido liberar en los próximos días a 51 personas sancionadas a privación de libertad.
«Todas han cumplido una parte significativa de la pena y han mantenido buena conducta en prisión», explicó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Relaciones
La Habana enmarcó esta decisión en «el espíritu de buena voluntad, de estrechas y fluidas relaciones entre el Estado cubano y el Vaticano».
«.., con el cual se ha mantenido históricamente una comunicación sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad».
Agregó que se trata de una «decisión soberana» que constituye «una práctica habitual» en el sistema de justicia penal cubano, que la Cancillería caracterizó por su trayectoria humanitaria.