El Festival de Cine de Praga 2026 durará 5 días

El Festival de Cine de Praga 2026 contará con clases magistrales, proyecciones y más, y cuenta con multiples patrocinios y apoyos

Regeneración, 12 de marzo de 2026– El Festival de Cine de Praga es un evento internacional destinado a profesionales del cine, críticos, distribuidores, amantes del cine y estudiantes de escuelas de cine. Tendrá lugar del 14 al 19 de abril de 2026.

Primera edición

En su primera edición, el festival recibió la visita de numerosos cineastas reconocidos:

Gunnur Martinsdóttir Schlüter (Islandia)- Mención especial en el Festival de Cannes 2023.

Elzbieta Benkowska (Polonia)- Mención especial en el Festival de Cine de Cracovia 2024.

Izabela Plucinska (Polonia)- Oso de Plata en la Berlinale 2005 Réka Bucsi (Alemania)- Oso de Oro en la Berlinale 2018, nominada a los EFA 2017.

Alexandra Hroncová (República Checa)- Cinefila Distribution, fundadora de famufilms.cz

Maximilian Breckwoldt (Alemania)- Berlin Animation Hub- Festival of Animation Berlin.

Clases magistrales

Durante su primer año, el festival también organizó clases magistrales bajo el lema de SHORTS WRAP ACADEMY.

Gunnur Martinsdóttir Schlüter impartió una sesión enfocada en micrometrajes de acción real que duraban menos de 5 minutos, basándose en su trabajo galardonado en Cannes.

La segunda clase magistral estuvo a cargo de Elzbieta Benkowska, quien también es docente en la Escuela de Cine de Gdansk.

Ella discutió sobre la dramaturgia y la estructura de los cortometrajes narrativos que presentan dos personajes principales.

Festival

El festival tiene la intención de continuar ofreciendo clases magistrales similares en futuras ediciones.

Además, se presentó ANIRAMA, una plataforma para exhibir proyectos en desarrollo de animación estudiantil.

Diez proyectos fueron presentados, y los tres mejores recibieron un premio en efectivo, un programa de mentores y acceso a las instalaciones de diseño de sonido de Foley Stage.

Las escuelas que participaron incluyeron FAMU, UMPRUM, UTB Zlín y Sutnarka Plzeň.

Colaboradores

Entre los colaboradores destacados del festival se encuentran:

MUBI, IMDb, Kino Pilotu Praga, Green Garden, Go Out, Bad Flash Bar, Festival de Animación de Berlín, Festival Internacional de Cine de Navarra (clasificatorio para los GOYA).

Festival Internacional de Cine de Nollywood de Toronto (clasificatorio para los Canadian Screen Awards), dog 95 film factory, ALTUM FRAMES, ArtOne, artify y artcube.

El festival está enfocado en la inclusión, abordando temas sociales, historias de minorías, cuestiones LGBTQ+ y presentando películas internacionales de alta calidad.

Año pasado

El año pasado, se mostraron más de 3000 proyectos, y 75 películas de 29 países fueron elegidas para el programa oficial.

El festival, que se llevó a cabo del 23 al 26 de abril de 2025, otorgó 23 premios.

Este año promete ser aún más emocionante, ya que la duración del festival será mayor que en ediciones pasadas. Nos vemos en Praga en Kino Pilotu, del 14 al 19 de abril de 2026.