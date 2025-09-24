Cumple 10 años Muestra Nacional de Imágenes Científicas MUNIC

Muestra MUNIC del 18 de septiembre al 10 de octubre en el Centro Cultural Universitario.Funciones on-line e itinerantes

Regeneración, 24 de septiembre de 2025. En 2025, la Muestra Nacional de Imágenes Científicas cumple su primera década de llevar a las audiencias mexicanas.

En redes se subraya se trata de combinar la divulgación y las actividades de la ciencia con el ejercicio audiovisual.

Será del 18 de septiembre al 19 de octubre, en el CCU de la UNAM, y durante septiembre y octubre en 14 sedes de la Ciudad de México.

Ciencia

Por otra parte, se indica que la muestra es en homenaje a Martha Duhne Backhauss.

Se trata de una divulgadora científica, especializada escribiendo textos y guiones.

Además de dirigir videos de temas científicos y tecnológico; es Jefa de Información y guionista de programas de divulgación científica en TVUNAM.

Mientras que el premio Mujeres en la Ciencia otorgará el reconocimiento Marco Julio Linares Quintero a Luisa Cantú Ríos, realizadora de Ciencia con A: Refugio Rodríguez Vázquez.

Asimismo, Chile estará presente con dos cápsulas de la serie HOLA FLINKO, proyecto transmedia dirigido a niñas y niños que busca crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Se proyectarán los títulos son ¡Hola Flinko! – Viajemos con Filnko al Río Amazonas y ¡Hola Flinko! – Viajemos con Filnko a las costas colombianas.

Medio Ambiente

Por otra parte, se indica que Antropoceno la sexta extinción es una coproducción TV UNAM y Claro Video e inaugurará la muestra el 25 de septiembre a las 18:30 horas en el CCU – UNAM.

El documental del cineasta (Amor a la vuelta de la esquina, Ciudad de ciegos, El amor a la vuelta de la esquina) toca el tema de revertir los efectos del calentamiento global.

Esto, en favor de la conservación de la biodiversidad del planeta.

Asimismo, se indica se impartirá la clase magistral “Ciencia en pantalla: un viaje por la historia del cine científico”.

E incluso, el taller “Flipbook; introducción a la animación y al cine científico”, y el cuentacuentos “Hedy Lamarr: la actriz que inventó el futuro”.

Así como la mesa redonda “La inteligencia artificial en proyectos audiovisuales”.

Las sedes

#Informativo14



La Muestra Nacional de Imágenes Científicas #MUNIC (@MuestraMunic) celebra su 10ª edición del 24 de septiembre al 19 de octubre con proyecciones, talleres y conversatorios en catorce sedes en la #CDMX con entrada libre. La MUNIC homenajeará a la divulgadora Martha… pic.twitter.com/7dImoHRLH3 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 12, 2025

Este año MUNIC 2025 se proyectará en 14 sedes de la Ciudad de México, del 25 de septiembre al 19 de octubre y tendrá funciones en línea.

Su sede principal será Filmoteca UNAM, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.

Después, la muestra será itinerante en septiembre y octubre y se exhibirá en distintas sedes de la Ciudad de México.

Además, tendrá funciones en línea el 8, 9 y 10 de octubre en la página www.munic.org y por el Facebook Live de MUNIC.

Se sumarán la página web de Filmoteca de la UNAM; e instituciones como Imcine, Procine.

Además de diversas instituciones de Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, Morelos, Puebla, Zacatecas, Michoacán y Durango.

Ganadores

Por otra parte se indican los Ganadores X Muestra Nacional de Imágenes Científicas, MUNIC 2025

Por Mujeres en la Ciencia, Ciencia con A: Refugio Rodríguez Vázquez, Dir. Luisa Cantú Ríos. en tanto que Cápsula informativa y de divulgación científica Web es Zacamilola, una historia de mujeres, Dir. Aurelio Hernández Morales

Además de Semillas de niebla, Dir. Jorge Ramos Luna y Uzu Morales

En tantao que en categoría cápsulas y cortometrajes producidos por niñas/os y jóvenes se encuentra: La célula: un universo en miniatura, Dir. Sebastián Yaotecatl Benítez Galván

Cortometraje científico

El bosque entre la niebla, Dir. Jorge Ramos Luna y Uzu Morales Mención Especial. Vestigios inmortales. La estela de la mojarra, Dir. Arleth Barradas

Magazine televisivo científico: Once Lab: de Campeche al cosmos, Dir. Luisa Cantú Ríos.

Documental científico: Antropoceno la sexta extinción, Dir. Alberto Cortés (Mención especial), En la sombra del eclipse, Dir. Pedro Sierra Romero y Bätsi: el ajolote y su reflejo, Dir. Ernesto Anaya Adalid

Dato

Finalmente se indica que MUNIC 2025 se realiza con al apoyo del IMCINE; PROCINE de Ciudad de México; Filmoteca UNAM; Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Así como el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste S.C., CIBNOR; TV UNAM; y la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos, ASECIC.