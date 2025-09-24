Mexicanos en flotilla a Gaza se encuentran bien tras explosiones

Relaciones Exteriores confirmó contacto con mexicanos en Global Sumud Flotilla camino a Gaza. Se registraron al menos 13 detonaciones
Regeneración, 24 de septiembre de 2025. En redes destacan que Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que los mexicanos que forman parte de la Global Sumud Flotilla se encuentran bien de salud luego de ataques a las embarcaciones.
Como se sabe la flotilla está integrada por decenas de barcos que zarparon desde costas de España, Túnez e Italia con el objetivo de romper el bloqueo de Gaza.
Gaza
“Ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestros y nuestras connacionales…»
«.., quienes confirmaron que se encuentran bien».
Lo anterior apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en redes sociales.
Asimismo, precisó que mantendrá contacto permanente con las personas mexicanas y sus familiares, apuntan las agencias.
Finalmente, precisó que las embajadas de México en Israel, Argelia y Grecia seguirán con el monitoreo de la ruta y el estado que guardan las y los mexicanos que se desplazan en los barcos por el Mediterráneo.
Incidentes
Y es que el martes, integrantes de la Global Sumud Flotilla denunciaron al menos 13 explosiones durante la noche del martes en su travesía.
Alertaron de que al menos 15 drones sobrevolaron a baja altitud el barco Alma.
Antes, dicha embarcación atacada el pasado 10 de septiembre durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una acción planeada.
Por otra parte, se indica que la flotilla tiene más de 500 voluntarios de cuarenta nacionalidades.
Mismos que han rechazado las acusaciones de Israel en el sentido de ser apoyo de Hamás.
E incluso los organizadores de la iniciativa calificaron dichas acusaciones de «campaña sostenida de intimidación y desinformación por parte de Israel».
E incluso acusaron que dicho, que intenta «justificar preventivamente una acción militar contra una misión humanitaria no violenta dirigida por civiles».
Israel
Por otra parte, el gobierno israelí advirtió a la flotilla debe atracar en puertos israelíes y descargar la ayuda humanitaria.
Cosa rechazadísima por la misión ya que pretende desembarcar directamente en Gaza.
Además indicaron que cualquier ataque a la flotilla subsecuente sería «crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad».
E incluso acusan violaría las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
La Global Sumud Flotilla, una coalición internacional recién creada que partió de España a comienzos de septiembre.
Finalmente, portales como UDGTV, indican que la flotilla constituye la misión marítima más extensa hasta el momento que navega con un total de 51 barcos.
E incluidos los que partirán desde Grecia en los próximos días.
El movimiento de apoyo a Palestina incluye diversas flotillas, sindicatos portuarios y del mar y en general de personas de marina recreativa, mercante, y de todo tipo.