¿»Montaje» las fotos satelitales de la masacre en Bucha, Ucrania? Esto es lo que se sabe

Autoridades de Rusia señalan que las fotografías publicadas por The New York Times sobre la masacre en Bucha, Ucrania, son un “montaje».

Regeneración, 4 de abril del 2022. El medio estadounidense, The New York Times, afirmó que la masacre de civiles en Bucha, Ucrania, se dio por parte del ejército de Rusia.

De acuerdo con el medio, un satélite de la empresa especializada Maxar Technologies tenía imágenes del 11 de marzo pasado.

Por lo que, las comparativas realizadas por The New York Times señalan que once bultos similares al tamaño de “un cuerpo humano” se encontraban en una calle llamada Yablonska.

Sin embargo, el gobierno de Vladimir Putin niega que en Bucha se hayan asesinado a civiles y dejado sus cuerpos maniatados y en fosas comunes.

Mientras que el embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vasili Nebenzia, señaló que fue un “montaje”.

En rueda de prensa, el funcionario ruso aseguró que los soldados abandonaron la ciudad y dos días después aparecieron los cuerpos.

“[Los militares rusos] no tienen nada que ver con las atrocidades contra civiles”, indicó Nebenzia.

Asimismo, indicó que se presentarán pruebas lo antes posible ante el Consejo de Seguridad de la ONU, para desmentir las acusaciones contra el ejército ruso.

Este lunes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió que la masacre perpetrada por las tropas rusas sea reconocida como “genocidio”.

“Son crímenes de guerra y serán reconocidos como genocidio”, señaló el mandatario ucraniano.

Mientras que el gobierno de Estados Unidos decidió este lunes aplicar nuevas sanciones en contra de Rusia.