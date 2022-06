Danna Paola dice que no usa monedas porque huelen feo; la destrozan en redes

Mediante un video se puede ver que Danna Paola mostró la cartera que utiliza y señaló que prefiere usar un tarjetero porque no le gusta usar dinero en efectivo



Regeneración 9 junio 2022. La actriz y cantante Danna Paola fue blanco de críticas luego de que dijera que no le gusta usar monedas para pagar porque huelen feo.

Durante una entrevista con la revista Vogue, Danna Paola contó qué es lo que guarda en su bolsa.

Mediante un video se puede ver que la cantante mostró la cartera que utiliza y señaló que prefiere usar un tarjetero porque no le gusta usar dinero en efectivo.

Además, resaltó que no le gustan las monedas porque considera que huelen feo y ella es muy sensible a los olores.

“No soy muy fan del efectivo, odio las monedas, odio tener monedas o sea como que siento que, aparte de que huelen muy feo y ya saben que yo no puedo con los olores, no sé no me gusta traer monedas», explicó Danna Paola.