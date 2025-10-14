Dar el alma para apoyar a afectados por lluvias: Sheinbaum

Sheinbaum inicia censo de afectados. Apertura de caminos y labores de emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis

Regeneración, 13 de octubre de 2025. En redes destacan las comunicaciones de la presidenta Sheinbaum informando de los pormenores de su recorrido por las zonas afectas por las lluvias.

Y es que anunció que seguirá en territorio supervisando apertura de caminos.

Además de precisar las acciones de Plan DN-III para Emergencias por la Defensa Nacional.

Querétaro

Cabe destacar que todo el turno a supervisar labores y apertura de caminos de Querétaro.

Así fuentes gubernamentales confirmaron que Sheinbaum supervisó labores y apertura de caminos en Puente de Dios, Querétaro-

Asimismo, informó que ya inició el Censo del Bienestar, esto como parte de su segundo día de recorridos en las poblaciones afectada por las recientes lluvias.

En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante. pic.twitter.com/305xWdHh0o — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

“Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias».

«En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población”, informó en sus redes sociales.

Este lunes, expuso en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que la Secretaría de Bienestar ha desplegado 3 mil servidores de la nación.

Esto, en Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, para iniciar el censo, a partir del cual, iniciará la entrega de apoyos esta misma semana.

En su recorrido por las zonas afectadas del estado de Querétaro, la Jefa del Ejecutivo Federal es acompañada por el gobernador, Mauricio Kuri González.

Así como por miembros de su gabinete.

“Seguimos en territorio. Saldremos adelante”: Presidenta Claudia Sheinbaum en su segundo día de recorrido en zonas afectadas por las lluvias

En Poza Rica, Veracruz, elementos de @Defensamx1 retiran enseres de viviendas afectadas por las lluvias.



Además, personal de sanidad brinda atención a la población para prevenir riesgos. pic.twitter.com/pmEzMU5Ds3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 14, 2025



Amoles

Por otra parte, se destaca que en redes sociales la presidenta Sheinbaum informó de su visita a Pinal de Amoles, Querétaro.

“En Querétaro recorrimos Pinal de Amoles, comunidad afectada por las pasadas lluvias. Seguimos en territorio; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias…»

E insistió: «Saldremos adelante”, publicó en sus redes sociales.

Desde Palacio Nacional expuso que este lunes 13 de octubre, visitará los estados de Querétaro e Hidalgo mientras que, en los siguientes días, irá a San Luis Potosí.

Además, regresará al norte de Veracruz para continuar apoyando a las familias afectadas.

El día de ayer visitó Puebla y Veracruz donde escuchó a pobladores y coordinó las acciones de auxilio.

Cabe señalar que el Gobierno de México tiene destinado para este año una partida de más de 19 mil millones de pesos.

Que sepa el pueblo de México que vamos a dar el alma para apoyar a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. No escatimamos ningún esfuerzo, ningún apoyo; estamos con la gente en territorio, no vamos a dejar a nadie desamparado.… pic.twitter.com/5eKZocOwAF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 13, 2025

Lo anterior, para hacerle frente a las emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil mdp para atender a Guerrero y Oaxaca, estados que sufrieron daños por el huracán Erick.

Finalmente, se subraya, como se indica arriba que a partir de hoy 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar se despliegan.

Esto en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí para realizar el Censo, casa por casa, en las zonas afectadas.

Así, comenzar con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana.