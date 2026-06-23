Policía francesa recupera un Picasso en una redada antidrogas

La redada en un barrio de París dio un giro inesperado al hallar una obra de Picasso, más de resina de cannabis, efectivo y objetos de lujo

Regeneración, 23 de junio 2026– Un operativo habitual en la lucha contra las drogas en un distrito parisino resultó en un sorprendente descubrimiento artístico cuando los investigadores encontraron una pintura original de Pablo Picasso, según anunciaron los fiscales franceses el sábado 20 de junio.

Hallazgo

El notable hallazgo ocurrió durante una intervención planificada por la policía en Champigny-sur-Marne, una localidad al este de París.

Los agentes estaban ejecutando inicialmente una orden de búsqueda relacionada con una investigación en curso sobre el narcotráfico.

No obstante, rápidamente se amplió el enfoque de la investigación al hallar la obra maestra junto con el contrabando habitual.

De acuerdo con informes del medio local Le Parisien, que primero reportó la noticia, la redada resultó en una variada colección de artículos ilegales y ganancias ilícitas.

Confiscaciones

Además de las valiosas obras de arte, las autoridades también confiscaron una cantidad significativa de resina de cannabis, una selección de ropa de diseñador de lujo y varios miles de euros en efectivo.

Posterior al hallazgo, la fiscalía de Créteil, un suburbio al sureste de París, abrió de inmediato una investigación penal adicional.

Esta nueva indagación se enfocará en el robo y la posesión de bienes robados.

Así como en la recepción de dichos objetos para esclarecer cómo la obra maestra llegó a manos de supuestos narcotraficantes.

Autentificación

Los funcionarios judiciales confirmaron que la pieza de arte ha sido autentificada oficialmente por expertos como una auténtica obra del famoso maestro de Málaga.

Sin embargo, no han proporcionado información específica sobre el título de la pieza, su valor estimado ni su procedencia.

Las repercusiones legales de la redada fueron inmediatas.

Cuatro personas detenidas durante la operación fueron presentadas ante un juez para una audiencia judicial urgente y rápida.

Donde se enfrentaron a cargos tanto relacionados con la investigación de narcotráfico como con las obras de arte recuperadas.