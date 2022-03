Del AIFA a Los Pinos; Guadalupe Piña causa furor con sus doraditas

Guadalupe Piña o Doña Lupita, es la vendedora que llegó al AIFA a ofrecer sus doraditas y hoy fue la sensación en el mercado alimentaria de Los Pinos.

RegeneraciónMx, 26 de marzo de 2022. Guadalupe Piña, originaria de la ciudad de Toluca, Estado de México y popular tras darse a conocer un video en el que vendía sus doraditas en el AIFA, llegó a Los Pinos a ofrecer su comida a los capitalinos.

La mujer, con esposo y cuatro hijos, se vio sorprendida por la cantidad de personas que llegaron al Mercado «El Solar», el lugar que se encuentra en el Centro Cultural de Los Pinos, donde este 26 y 27 de marzo tendrá un lugar especial para la venta de sus doraditas.

Desde las 10:30 horas, Guadalupe, sus hijos y su suegra, Silvia Martínez, llegaron a la cita para que los encargados del lugar les dijeran dónde se iban a colocar.

Ya ahí, los medios de información llegaron al lugar para atestiguar y conocer a Lupita y sus doraditas, a pesar de que la cita era a las 11:00 hrs.

«Hoy estamos más cómodos. Para llegar aquí (en Los Pinos) se pusieron en contacto con nosotros tras haber ido a Palacio Nacional a dejar un escrito al presidente quién nos mencionó y decidimos ir a pedirle un espacio ya que en el Zócalo no podemos vender», señaló.

Varios visitantes, al percatarse del alboroto que los medios estaban haciendo, se acercaron a preguntar y pedir la comida de Guadalupe. «¿Es la señora del AIFA?», cuestionaban algunos.

Sin embargo, la que realmente fue la mente maestra de la visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue su suegra, doña Silvia, quien también contó su experiencia en la puesta en marcha del AIFA.

A pesar de la fama, a pesar de que todo el país observó la típica picardía mexicana, Guadalupe también dijo que la gente ataca sin conocer la necesidad que cada mexicano tiene para salir adelante, algo que muchos expusieron.

Sobre la fama que logró, Guadalupe Piña señaló que se sorprendió del impacto que causó por que ella solo quería vender, sin embargo espera que las cosas para ella y su familia cambien.

«Después de la venta, me comenzaron a llegar los mensajes en el camión, de que me vieron la tele, luego la familia de mi esposo, que estaba saliendo en las noticias y pues nada, me sorprendí».