Del Cervantino Al Helénico: Nagasi’ el equilibrio es aquí y ahora

Esta es una propuesta circense que reflexiona sobre la masculinidad en la sociedad

Por Alexandro Guerrero

El balance está dentro de ti, encuéntrate

RegeneraciónMx, 28 de mayo de 2025.- A través de la técnica en cable tenso, la compañía Circo Plantae, aborda la construcción de la identidad, la dualidad que existe entre lo femenino y lo masculino, así como el impacto social de los patrones culturales heredados.

Con la dirección de Jade Zerón, David Orozco, su autor e intérprete; Creador y productor escénico multidisciplinario, especializado en comedia y equilibrio en cable tenso. Ha participado en encuentros, convenciones y festivales en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Chile y México, nos comparte sus reflexiones en una entrevista previa al estreno para Arte y Cultura en Regeneración.mx

D.O. NAGASI´ el equilibrio es aquí y ahora es una propuesta escénica de circo contemporáneo de la compañía Circo Plantae, que aborda la temática de la identidad, partiendo desde el cuestionamiento de como vivo mi propia masculinidad el día de hoy, teniendo en cuenta factores históricos y sociales impregnados sistemáticamente al comportamiento representativo de una persona de género femenino o/y masculino; ¿qué tipo de hombre quiero ser yo? ¿qué me gustaría cambiar en mí? Algunas preguntas de dónde surgió la inspiración para crear esta pieza escénica, tomando como motivo, a manera de homenaje, los recuerdos de la relación con mi abuela durante mi infancia, quien es clave en el desarrollo de mi identidad.

La propuesta es resultado del proyecto “EquilibrARTE, una manera de vivir” el cual fue apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales en su vertiente Creadores Escénicos 2020, que, a lo largo de sus diferentes participaciones, se ha ido desarrollando escénicamente, encontrando cada vez más una mayor conexión con la temática y la forma de representarla en escena.

A.G. ¿Qué es el circo contemporáneo?

D.O. Digamos que es una mezcla de lenguajes que convergen en la escena, tomando alguna técnica circense como base para poder desarrollar un discurso o un drama, es el circo que sucede fuera de la carpa, de la tradición familiar. En mi camino como creador escénico he descubierto que el circo se ha convertido en una herramienta más al servicio de la escena, como el teatro físico, la iluminación, etcétera, compartiendo jerarquías y unificando a favor de la expansión escénica.

A.G. ¿Qué te representa a presentarte en un espacio como el teatro del Centro Cultural Helénico?

D.O. Es muy gratificante poder compartir el trabajo logrado a lo largo de este proceso creativo en un espacio tan importante para la escena en nuestro país, sin duda aportará madurez al desarrollo del espectáculo esperando que cada vez se vaya consolidando y posicionando en el circuito escénico nacional e internacional. De igual manera, con la responsabilidad de hacer lo mejor posible en cada función, me siento muy contento y emocionalmente tranquilo, con muchas ganas de que llegue el estreno, disfrutando toda la adrenalina, buscando que a lo largo de estas 8 funciones, el espectáculo pueda conectar cada vez más con la audiencia, también me da gusto que el CCH, considere cada vez más, propuestas que tienen como origen el circo contemporáneo, haciéndolo cada vez más participe de nuestra identidad escénica en nuestro país.

A.G. Háblanos del equipo de creadores que te acompañan en este montaje Y ¿cómo fue consumándose este equipo?

D.O. Sin duda lo logrado hasta ahora no hubiese sido posible sin la gente que creyó en el proyecto y decidió poner de su energía para hacer que creciera. El principio de la pieza se fue desarrollando de manera individual, llevando al papel las ideas y los primeros trazos y experimentos al escenario, para posteriormente invitar a Jade Zerón a la dirección con el fin de aportar una mirada femenina a lo que se quería contar; a la par se integraron en el Diseño de iluminación, Jakob Aguilar, y en el Diseño Sonoro Juan Yanajara, con quienes anteriormente ya se había trabajo en otros montajes de la compañía; además la encargada de la elaboración del vestuario es Marcela Tejeda, en la producción Nydia Fernández, en la construcción de la estructura Guillermo Ortiz, video de Julio López, y para esta temporada se integra Karen Cortés en la asistencia técnica.

G. En 2024 Oaxaca fue invitada para participar en el festival internacional Cervantino de Guanajuato. Tú formaste parte de esa selección para participar con NAGASI´, platícanos de esa experiencia.

D.O. Sí, fue una experiencia maravillosa formar parte de la delegación del Estado de Oaxaca, siempre sentirse parte de esa tierra me llena de orgullo. El hecho de que el espectáculo NAGASI´ haya sido programado en un festival tan importante a nivel mundial, le dio un nuevo aire y propósito al proyecto, generando un impulso y proyección para su movilidad, que aun continúa con esta temporada en el Teatro Helénico. Se recibió la invitación por parte de la Secretaría de las Culturas y las Artes del Estado de Oaxaca, quienes fueron los encargados de conformar el elenco representativo, que de igual manera al enterarme de que Oaxaca era el Estado invitado de honor, no dude en acercarme a la SECULTA preguntando al respecto.

A.G. El equilibrio es aquí y ahora ¿PARA TI DE CUÁNTAS REALIDADES ES METÁFORA?

D.O. Yo creo que esa pequeña frase es una analogía de la vida, de la realidad, es posicionarse en el centro, en el presente; tiene que ver con la escucha interna, con aceptarse tal y como uno es, y también aceptar la individualidad de cada persona.

El equilibrio puede llegar a ser utópico, inalcanzable, o momentáneo, siempre en su búsqueda. Hablando del espectáculo, la palabra NAGASI´, del zapoteco del Istmo de Tehuantepec traducido al español, quiere decir “en este momento, ahora”, a lo que se hace referencia a la importancia que tiene el día de hoy en cuestionarse sobre la masculinidad y como nos desenvolvemos socialmente, buscando esa deconstrucción de factores impuestos obsoletos de comportamiento, con el fin de ser más respetuoso con uno mismo, y para y con las demás personas.

Con imágenes de Elsa Cloarec.

“NAGASI´ el equilibrio es aquí y ahora” se presentará del 28 de mayo al 19 de junio de 2025, los miércoles y jueves a las 20:00 horas en el Teatro Helénico. Boletos en taquilla.

