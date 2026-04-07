Delitos de Alto Impacto Caen 66%: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, reporta una reducción histórica en delitos de alto impacto y homicidios en la Ciudad de México

Regeneración, 6 de abril de 2026.– Marzo de 2026 marcó un hito en la seguridad de la capital del país con cifras positivas. Los delitos de alto impacto bajaron un 66 por ciento comparado con el mismo mes de 2019.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó estos avances en una reciente conferencia de prensa oficial. “Es una disminución muy importante”, subrayó la mandataria al analizar el comportamiento criminal en la metrópoli actual.

La estrategia se basa en inteligencia, fortalecimiento policial y atención directa a las causas sociales de violencia. Brugada destacó que la ciudad es cada día más segura según los datos de denuncias ciudadanas reales.

“Refleja la reducción de delitos”, enfatizó la titular del Ejecutivo local sobre la percepción de seguridad vigente. Estos logros son producto de una coordinación estrecha entre las diversas instituciones de justicia de la capital.

Marzo de 2026 registró el menor número de homicidios desde 2022 en la Ciudad de México. Este dato refleja el trabajo coordinado entre instituciones, pero sabemos que el reto continúa.



Queremos que esta ruta no se detenga: menos delitos, menos impunidad y más justicia. pic.twitter.com/bWOlRvS2Ae — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 6, 2026

Mínimo histórico en homicidios dolosos

La Ciudad de México registró el promedio de homicidios más bajo desde el año 2022 recientemente. Durante marzo se reportó una media diaria de apenas 2.2 casos en todo el territorio capitalino.

Esta cifra representa una caída del 58 por ciento respecto a los niveles observados hace siete años. “El homicidio no tiene subregistro”, afirmó Brugada para validar la precisión de los indicadores de seguridad presentados.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, atribuyó el éxito a la captura de generadores de violencia. Se han detenido 62 objetivos prioritarios durante la presente administración para desarticular bandas criminales peligrosas.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján señaló que las capacidades de investigación han mejorado notablemente. “Se reduce la impunidad”, aseguró la funcionaria al destacar el incremento de órdenes de aprehensión cumplimentadas con éxito.

Desplome en el robo de vehículos

El robo de automóviles en la capital muestra una tendencia a la baja sumamente marcada y constante. Comparado con 2019, este delito en general disminuyó un 62 por ciento según los registros oficiales.

Lo más destacado es la caída del 85 por ciento en los robos realizados con violencia extrema. “Pasamos de 23 a 14 vehículos robados al día”, puntualizó la Jefa de Gobierno ante los medios.

Para lograr esto, la policía capitalina mantiene operativos permanentes de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad. Se han recuperado más de 5 mil vehículos mediante acciones de inteligencia y rastreo tecnológico avanzado.

La Fiscalía General de Justicia cumplimentó más de cien órdenes de captura por este delito en tres meses. “Se fortalece la investigación”, indicó la fiscalía sobre el impacto de estas acciones en el patrimonio ciudadano.

#Seguridad | Seguimos avanzando con la implementación de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, en coordinación con la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX.



Con el combate firme a los delitos de alto… pic.twitter.com/xtJ5xh99R8 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 7, 2026

Combate a la extorsión y depuración

El combate a la extorsión se ha vuelto una prioridad absoluta para proteger la economía de las familias. Las órdenes de aprehensión por este ilícito crecieron un 170 por ciento frente a periodos gubernamentales anteriores.

Más de 300 personas han sido detenidas por cobrar piso o extorsionar a comerciantes en las alcaldías. “Impacta directamente a la población”, reiteró Brugada sobre la relevancia de erradicar este comportamiento delictivo en comunidades.

Finalmente, la mandataria resaltó que la seguridad también implica limpiar y depurar a las propias corporaciones policiales. Se han aplicado más de 3 mil correctivos disciplinarios para sancionar malas conductas de los elementos operativos.

Esto incluye 826 destituciones y 51 órdenes de aprehensión contra policías involucrados en actividades ilegales o sospechosas. “Fortalecimiento incluye la depuración”, concluyó la mandataria para garantizar una policía honesta, profesional y cercana al pueblo.