Depresión tropical Trece-E ya es tormenta tropical Mario

Se prevén lluvias muy fuertes, vientos fuertes y oleaje elevado en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Fin de semana con tormentas

Regeneración, 12 de septiembre 2025– Con base en la información de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Trece-E se intensificó a la tormenta tropical Mario, en el océano Pacífico.

Actualmente, se encuentra a 65 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Lluvia, viento y oleaje

Prevalecerá el pronóstico de lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, extendiéndose hacia la costa de Jalisco en el transcurso de la tarde de hoy.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Exhorto

Por ello, se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua.

También, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Por otra parte, de las 08:00 horas del sábado 13 a las 08:00 horas del domingo 14 de septiembre de 2025 continuará el monzón mexicano.

Combinado además con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en Sonora, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Lo anterior en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

La tormenta tropical Mario se localizará frente a las costas de Colima y Jalisco, sus desprendimientos nubosos ocasionarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del país.

Además de rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje de 1.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Habrá Canales de baja presión, en el oriente y centro del país.

Así como divergencia y el ingreso de humedad del Golfo de México y océano Pacífico, generarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Incluido el Valle de México; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz.

Yucatán

Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá desde el norte del golfo de México hasta la península de Yucatán y el sureste del país.

Y, mientras que en superficie, la onda tropical núm. 32 recorrerá el sureste mexicano, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte, este y sur) y Chiapas.

y fuertes con puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Al tiempo que se indican Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Yucatán.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila y costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Asimismo temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y por otra parte, temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste).

Además de Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Hasta el martes

Del domingo 14 al martes 16 de septiembre de 2025, el monzón mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes.

Lo anterior en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

La tormenta tropical Mario continuará con su desplazamiento hacia el oeste-noroeste hacia mar abierto y sin impactar en territorio mexicano.

Sin embargo, su circulación y bandas nubosas reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente del país.

Así como en Baja California Sur; además de rachas fuertes y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima.

Una vaguada en niveles altos de la atmósfera permanecerá extendida sobre el golfo de México y la península de Yucatán.

Misma que continuará asociada con divergencia y con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe.

Por ello ocasionando chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la mencionada península.

Así como en el oriente y sureste del territorio nacional.

Por su parte, la onda tropical núm. 32 recorrerá el sur y occidente del país, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en las mencionadas regiones.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste y centro del país.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.