Sushila Karki asume como Primera Ministra Interina de Nepal

Karki expresidenta del Tribunal Supremo favorita de Generación Z. Protestas desde el 8 de septiembre. Parlamento disuelto. Elecciones en 2026

Regeneración,12 de septiembre 2025– Karki, de 73 años, es conocida por su honestidad, integridad y su postura contra la corrupción y favorita de manifestantes de la Generación Z en Nepal y marcó un hito histórico al convertirse en la primera mujer primera ministra del país.

La ceremonia fue celebrada en la Oficina Presidencial, Sheetal Niwas, el viernes por la noche.

El presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, le tomó juramento de secreto en una ceremonia celebrada en Sheetal Niwas, la Oficina Presidencial.

El gobierno ha recibido el mandato de celebrar elecciones en un plazo de seis meses.

Juramento

Karki prestó juramento tres días después de que el ex primer ministro KP Sharma Oli renunciara tras la ola de masivas protestas contra su gobierno que sacudieron al país.

El vicepresidente de Nepal, Ram Sahay Yadav, y el presidente del Tribunal Supremo, Prakash Man Singh Rawat, también estuvieron presentes en la ceremonia de juramentación.

The moment police officers in Nepal had to retreat after protesters overpowered them pic.twitter.com/IAvANC9Qei — African Hub (@AfricanHub_) September 10, 2025

El parlamento nepalí se disolvió pocas horas después de que Karki prestara juramento.

Poco después de su investidura, Karki celebró la primera reunión de gabinete de su gobierno y propuso la celebración de nuevas elecciones generales el 4 de marzo de 2026.

Estado de emergencia

También podría recomendar la declaración del estado de emergencia en Nepal para controlar rápidamente la situación.

After experiencing days of intense anti-graft protests, Kathmandu appeared calm as a Reuters source said Sushila Karki, a former chief justice, was set to become interim prime minister https://t.co/Srm1Wgh6Yf pic.twitter.com/xg5AchNQqY — Reuters (@Reuters) September 12, 2025

Se espera que el presidente apruebe la recomendación del gabinete, y el estado de emergencia entrará en vigor en todo Nepal.

La decisión se tomó después de que los manifestantes mantuvieran conversaciones maratonianas con el jefe del Ejército, Ashok Raj Sigdel.

Disolución del parlamento

Conversaron con el presidente, Ram Chandra Poudel, tras lo cual se acepto disolver el Parlamento y nombrar a Karki como primera ministra interina.

Al menos 51 personas murieron en las protestas masivas que estallaron en Nepal el lunes 8 de septiembre.

Karki emergió como la candidata principal, ya que fue apoyada por muchos representantes de la Generación Z, quienes encabezaron las protestas.

Sri Lanka (2022) // Bangladesh (2024)

Indonesia (2025) // Nepal (2025)



Estamos viendo la Primavera Asiática pic.twitter.com/eJGjHPZPLx — Felipe Galli (@FEscrutinio) September 9, 2025

Nepal sufrió los peores disturbios en décadas y ha luchado contra la inestabilidad política y económica desde que las protestas llevaron a la abolición de la monarquía en 2008.

Los jóvenes han estado frustrados por la falta de empleo; la mayoría de ellos tienen que ir a Medio Oriente, Corea del Sur y Malasia para trabajar y enviar dinero a casa.