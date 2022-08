Derecha zopilotea elección de Coahuila, acusó AMLO

AMLO señaló a que la oposición quiere lucrar con el dolor de tener 10 mineros atrapados en la mina para pretender sacar ventaja electoral

Regeneración, 16 de agosto de 2022. AMLO acusó que políticos ya están tratando de sacar ventaja del colapso de la mina El Pinabete, donde todavía permanecen atrapados 10 mineros.

AMLO recordó que cuando ocurrió el incendio de la Guardería ABC, donde fallecieron 49 bebés, durante el sexenio de Felipe Calderón, políticos capitalizaron esa tragedia.

“Ya andan zopilotenado. Van a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer, porque eso es lo peor, la falta de escrúpulos morales».

Lo anterior indicó AMLO en su conferencia de prensa Mañanera.

Y agregó que «ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias».

-«Y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente, sacan raja política”, acusó.

AMLO

Por otra parte el presidente AMLO recordó que en Coahuila, el estado donde ocurrió el accidente, celebrará elecciones el próximo año.

Esto, para elegir un nuevo gobierno, por lo que llamó a los habitantes de esa entidad a no dejarse engañar.

-“Le he dicho a la gente de Coahuila que no se deje manipular, no hace falta que yo les recomiende mucho porque ellos están muy conscientes”, dijo.

AMLO insistió en que su gobierno no ha otorgado ninguna concesión minera desde que asumió el gobierno.

Mina

Además, afirmó que actualmente hay cacicazgos en la región que establecen contubernios con empresarios.

Así AMLO mencionó que en el pasado un gobernador de Coahuila utilizaba los jets privados de un magnate de la región carbonífera de Coahuila.

Finalmente el presidente de la República recordó que la concesión de la mina de El Pinabete se otorgó en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox.