Deslave por lluvias afecta dos viviendas en Naucalpan

La primaria Juan Escutia suspende clases para ser revisada integralmente, y Protección Civil aplicará protocolo de seguridad

Regeneración, 10 de octubre 2025– Intensa lluvia este jueves ocasiona deslizamiento de tierra en la colonia Olímpica Radio Primera Sección, afectando una vivienda ubicada a espaldas de la Escuela Primaria Juan Escutia, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

#Naucalpan | Deslave inunda casas y afecta el patio de una primaria



El mal clima provocó un #deslave en la colonia Olímpica Radio, en Naucalpan. El lodo y la tierra dañaron una casa, inundaron el patio de otra, y afectaron parcialmente la escuela primaria Juan Escutia.



Por… pic.twitter.com/b0blxKYhhK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

Deslave

El deslave cubrió parcialmente una construcción hecha de lámina, lo que generó momentos de tensión entre los habitantes del lugar.

Un joven que se encontraba en la vivienda sufrió una crisis nerviosa al percatarse del incidente, por lo que fue atendido oportunamente por paramédicos de Protección Civil.

Para garantizar la seguridad de los ocupantes, las dos personas que residen en ese domicilio fueron desalojadas de inmediato.

Otra vivienda

Otra vivienda del Andador 11 resultó afectada con lodo, sin sufrir ningún tipo de daños estructurales.

Las autoridades municipales informaron que, afortunadamente, no se registraron daños estructurales graves ni personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron también a dicha propiedad para llevar a cabo labores de limpieza y evaluación de riesgos.

Sin embargo, como medida precautoria, los habitantes debieron pernoctar fuera de su vivienda, con el apoyo del Gobierno Municipal.

Protocolo de seguridad

Como parte del protocolo de seguridad, personal de Protección Civil revisará las instalaciones de la Escuela Primaria Juan Escutia.

Esto, para descartar cualquier afectación que pudiera representar un riesgo para alumnos o personal docente. Mientras las clases están suspendidas este viernes.

De acuerdo con vecinos de la zona, el reporte de emergencia fue realizado a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).

Respuesta rápida

Esto permitió una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades municipales.

#Naucalpan | Dos viviendas y una escuela primaria de la comunidad El Capulín resultados con daños por el deslave de un barranco en la zona conocida como Los Andadores.



De acuerdo con reportes de Protección Civil municipal, el reblandecimiento del terreno provocado por la… pic.twitter.com/w5EB40hut7 — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) October 10, 2025

En el lugar también se presentaron elementos de la Guardia Nacional y Municipal, quienes brindaron apoyo en las labores de resguardo y vigilancia.

Las autoridades señalaron que las labores de limpieza continuaron durante la noche, con el propósito de emitir un dictamen oficial sobre las condiciones del terreno y las viviendas afectadas.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse atenta ante posibles deslaves o encharcamientos derivados de las lluvias recientes.