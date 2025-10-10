Reforzada atención a zonas afectadas por lluvias: Sheinbaum

Puebla: Armenta supervisa trabajos. 26 municipios afectados por lluvias Se activa Plan DN-III y alerta por Tormenta Tropical Raymond

Regeneración, 10 de octubre de 2025– La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reportó afectaciones en 26 municipios de Puebla tras las intensas lluvias de las últimas horas.

Sierra Norte es la zona más golpeada por la tromba, con un saldo de al menos 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves carreteros.

Estas cifras confirman la severidad del fenómeno meteorológico que impactó la Huasteca y varias regiones del país.

Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, Velázquez Alzúa detalló la respuesta institucional, indicando que 25 personas fueron evacuadas del municipio de Nauzontla, y uno de los refugios temporales ha recibido a dos personas.

La emergencia escaló al ámbito de salud pública, pues se confirmó la afectación de una escuela y un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con anegaciones.

Por otra parte, la situación en el sector salud se agravó considerablemente.

El ISSSTE confirmó la «suspensión de servicio» en la Clínica Hospital de Huauchinango debido a «anegaciones considerables».

Las cuales, se indica además afectaron urgencias, quirófanos y áreas vitales como Farmacia y Hospitalización, obligando al traslado de un paciente a unidades IMSS-Bienestar.

Clínica

De igual forma, el drama se vivió en la clínica del IMSS número 17 en Xicotepec, “La Ceiba”, donde un apagón y una presunta explosión de ducto de Pemex complicaron la situación.

Trabajadores lucharon contra el agua hasta las rodillas para mantener con vida a un recién nacido.

En la #MañaneraDelPueblo, nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, destacó que se llevarán a cabo reuniones con la @CNPC_MX para reforzar la atención a las zonas afectadas.



Desde el Gobierno de Puebla mantenemos una coordinación permanente con la Federación

Respuesta del Gobierno Estatal y Fuerzas Armadas

El gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, movilizó de inmediato equipos, maquinaria y personal para auxiliar a los afectados en la región, coordinándose con elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Marina y Guardia Nacional.

El gobernador Armenta anunció que recorrerá personalmente la Sierra Norte, partiendo hacia Huauchinango después de su reunión de seguridad matutina, con el objetivo primordial de «supervisar directamente la atención de las familias afectadas».

#CFEInforma:



Al momento se ha restablecido al 96.4% el servicio eléctrico a los usuarios afectados por las lluvias y fuertes vientos de los estados de Puebla y Veracruz.



Para la atención, se han dispuesto los siguientes recursos: 174 trabajadores electricistas, 36 grúas y 28

Sumar

Sumado a esto, el Sistema Estatal para el DIF y los ayuntamientos habilitaron albergues temporales.

También dispusieron de una ambulancia aérea para garantizar el traslado de pacientes que requerían atención inmediata, demostrando una coordinación multisectorial.

🚜🚧 El Gobierno de Puebla atiende, de forma inmediata, con labores de limpieza y rehabilitación para restablecer la circulación en el tramo carretero Tlaxco– El Tejocotal, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los habitantes, así como recuperar la conectividad en… pic.twitter.com/BzxhfOimrZ — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 10, 2025

Las autoridades mantienen un estricto monitoreo de ríos ante el reporte de cinco desbordamientos.

CFE trabaja a marchas forzadas para restablecer el servicio eléctrico que se cortó desde la noche anterior en Huauchinango y Xicotepec.

Gobierno de Puebla mantiene acciones coordinadas ante afectaciones provocadas por lluvias



El Gobierno de Puebla, encabezado por @armentapuebla_, mantiene acciones conjuntas en las Sierras Norte, Nororiental y Negra de la entidad ante los efectos de las lluvias registradas en

Protección Civil

Finalmente, la Coordinadora Nacional de Protección Civil emitió una recomendación directa a la ciudadanía.

Lo anterior, en vista de que las condiciones meteorológicas adversas persistirían durante la jornada:

“El día de hoy va a seguir lloviendo. Hay que estar, por favor, muy al pendiente, que sigan las redes sociales y medios de comunicación oficiales para que puedan atender de manera preventiva todas las recomendaciones que damos en materia de protección civil.”

Se habilitaron albergues temporales en la Sierra Norte de Puebla para atender a la población afectada por las lluvias.



Consulta los refugios más cercanos a tu localidad y acude si tu vivienda presenta riesgo.

Atiende las indicaciones de las autoridades y mantente informado

Esta exhortación subraya la importancia de la prevención ciudadana para mitigar los riesgos derivados de los fenómenos naturales, especialmente mientras los equipos de rescate y apoyo continúan en las zonas de mayor vulnerabilidad.