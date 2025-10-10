Reforzada atención a zonas afectadas por lluvias: Sheinbaum

Puebla: Armenta supervisa trabajos. 26 municipios afectados por lluvias Se activa Plan DN-III y alerta por Tormenta Tropical Raymond
Regeneración, 10 de octubre de 2025– La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reportó afectaciones en 26 municipios de Puebla tras las intensas lluvias de las últimas horas.
Sierra Norte es la zona más golpeada por la tromba, con un saldo de al menos 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves carreteros.
Estas cifras confirman la severidad del fenómeno meteorológico que impactó la Huasteca y varias regiones del país.
Sheinbaum
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, Velázquez Alzúa detalló la respuesta institucional, indicando que 25 personas fueron evacuadas del municipio de Nauzontla, y uno de los refugios temporales ha recibido a dos personas.
La emergencia escaló al ámbito de salud pública, pues se confirmó la afectación de una escuela y un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con anegaciones.
Por otra parte, la situación en el sector salud se agravó considerablemente.
El ISSSTE confirmó la «suspensión de servicio» en la Clínica Hospital de Huauchinango debido a «anegaciones considerables».
Las cuales, se indica además afectaron urgencias, quirófanos y áreas vitales como Farmacia y Hospitalización, obligando al traslado de un paciente a unidades IMSS-Bienestar.
Clínica
De igual forma, el drama se vivió en la clínica del IMSS número 17 en Xicotepec, “La Ceiba”, donde un apagón y una presunta explosión de ducto de Pemex complicaron la situación.
Trabajadores lucharon contra el agua hasta las rodillas para mantener con vida a un recién nacido.
Respuesta del Gobierno Estatal y Fuerzas Armadas
El gobierno de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, movilizó de inmediato equipos, maquinaria y personal para auxiliar a los afectados en la región, coordinándose con elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena), Marina y Guardia Nacional.
El gobernador Armenta anunció que recorrerá personalmente la Sierra Norte, partiendo hacia Huauchinango después de su reunión de seguridad matutina, con el objetivo primordial de «supervisar directamente la atención de las familias afectadas».
Sumar
Sumado a esto, el Sistema Estatal para el DIF y los ayuntamientos habilitaron albergues temporales.
También dispusieron de una ambulancia aérea para garantizar el traslado de pacientes que requerían atención inmediata, demostrando una coordinación multisectorial.
Las autoridades mantienen un estricto monitoreo de ríos ante el reporte de cinco desbordamientos.
CFE trabaja a marchas forzadas para restablecer el servicio eléctrico que se cortó desde la noche anterior en Huauchinango y Xicotepec.
Protección Civil
Finalmente, la Coordinadora Nacional de Protección Civil emitió una recomendación directa a la ciudadanía.
Lo anterior, en vista de que las condiciones meteorológicas adversas persistirían durante la jornada:
“El día de hoy va a seguir lloviendo. Hay que estar, por favor, muy al pendiente, que sigan las redes sociales y medios de comunicación oficiales para que puedan atender de manera preventiva todas las recomendaciones que damos en materia de protección civil.”
Esta exhortación subraya la importancia de la prevención ciudadana para mitigar los riesgos derivados de los fenómenos naturales, especialmente mientras los equipos de rescate y apoyo continúan en las zonas de mayor vulnerabilidad.