Deslaves en Sri Lanka dejan devastación y 627 muertes

Anura Kumara Dissanayake, presidente de Sri Lanka, concedió una entrevista sobre los desastres tras ciclón Ditwah y la situación política

Regeneración, 8 de diciembre 2025– En una entrevista con el semanario Newsweek en la Secretaría Presidencial en Colombo, el presidente Anura Kumara Dissanayake expuso las realidades que enfrenta Sri Lanka tras el devastador ciclón que dejó muerte y destrucción en una economía frágil.

El registro fue hecho por Danish Manzoor Bhat, Director Editorial en Asia del medio informativo. Compartimos extractos.

Protestas y victoria

Las protestas de 2022 surgieron de los cortes de electricidad y las largas colas para obtener combustible y medicamentos.

Pero también de una profunda frustración con la corrupción, la desigualdad de oportunidades y las decisiones tomadas sin transparencia ni rendición de cuentas.

Para 2024, esa frustración pública se había convertido en una demanda democrática de un liderazgo diferente.

Nuestra victoria fue un llamado a una gobernanza más limpia, equidad económica y una ruptura con la política tradicional.

La gente quería líderes que fueran como la gente común, que les dijeran la verdad y asumieran su responsabilidad.

Considero nuestro mandato un contrato de confianza: un pacto para estabilizar la economía sin abandonar a los vulnerables.

Para reformar las instituciones en lugar de capturarlas y para demostrar que la democracia en Sri Lanka puede renovarse. Debemos demostrarles que su fe no fue en vano.

Relaciones regionales

India es el vecino más cercano de Sri Lanka, separado por unos 24 km de océano. Tenemos una conexión de civilización con la India.

Casi todos los aspectos de la vida en Sri Lanka están conectados con la India de alguna manera. India ha sido la primera en responder cuando Sri Lanka ha enfrentado dificultades.

India es también nuestro principal socio comercial, nuestra principal fuente de turismo y un importante inversor en Sri Lanka.

China también es un socio cercano y estratégico. Mantenemos una larga relación histórica, tanto a nivel estatal como de partidos políticos.

Nuestra colaboración en comercio, inversión e infraestructura es muy sólida.

Estados Unidos

Sri Lanka y Estados Unidos también mantienen vínculos profundos y multifacéticos. Estados Unidos es nuestro mayor mercado.

Para Sri Lanka, el éxito significa acceso al mercado y la renovación de los flujos de inversión.

Estamos colaborando con la administración del presidente Trump para posicionar a Sri Lanka como un socio estable y confiable, y un centro en el océano Índico.

Buscamos acceso al mercado para nuestras exportaciones, en particular textiles y productos de valor añadido.

También necesitamos financiación climática; acabamos de perder miles de millones de dólares debido al ciclón Ditwah.

Nos llevará unas semanas evaluar los daños reales. Necesitamos subvenciones para la adaptación climática: sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente y protección costera.

Necesitamos tecnología e inversiones; queremos que las empresas estadounidenses inviertan en Sri Lanka en todos los sectores posibles, incluyendo infraestructura digital, manufactura y energías renovables.

El ciclón Ditwah

El ciclón Ditwah fue catastrófico: se perdieron vidas, pueblos quedaron sumergidos, la infraestructura quedó destruida.

La respuesta fue rápida, con la movilización de nuestras fuerzas y autoridades locales. Nuestros socios también intervinieron.

Si bien la prioridad actual es trabajar juntos y asegurar la recuperación de Sri Lanka, necesitamos críticas significativas que nos guíen.

Se observaron deficiencias de larga data en la preparación local, la aplicación de las normas de uso del suelo y la rapidez de la entrega de ayuda.

Estamos en el gobierno y queremos solucionar los problemas. Hemos iniciado una revisión exhaustiva de nuestros sistemas de gestión de desastres.

Hemos establecido centros de operaciones de emergencia en todos los distritos afectados.

Desplegando todos los recursos militares y policiales disponibles para el rescate y la ayuda, y nos hemos coordinado con socios internacionales que respondieron con rapidez.

Cifras

Sri Lanka elevó este domingo a 627 los muertos y cifró en 190 el número de desaparecidos por las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla.

Una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente de este país.

Según las últimas cifras del Centro de Gestión de Desastres (DMC) esrilanqués, las lluvias torrenciales han dejado a 2,1 millones de personas afectadas y mantienen a 89.857 desplazadas de sus hogares.

Las autoridades de la isla han continuado este fin de semana con la gestión de la catástrofe, la peor en la historia reciente de Sri Lanka, según Colombo.