SSPC: 12 detenidos y 320 kilos de metanfetamina asegurada

La Secretaría asesta un golpe estratégico al crimen organizado en doble operativo coordinado en el norte y sur del país

Regeneración, 8 de diciembre 2025– La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) dio un fuerte golpe al crimen organizado con dos operativos que resultaron en 12 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos en Chiapas, y 320 kilos de metanfetamina asegurada en Sinaloa.

Tapachula, Chiapas

El primer operativo se llevó a cabo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Allí actuó la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la Fiscalía General de Chiapas (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Quienes, junto con Marina y Defensa, Guardia Nacional y Seguridad Pública, lograron la captura de 12 personas, presuntamente pertenecientes al CJNG.

Durante el arresto, las autoridades también incautaron diversas cantidades de narcóticos y equipo táctico, incluyendo armas de fuego y vehículos.

El CJNG ha intensificado sus actividades ilícitas en el sur del país, por eso la detención se considera un golpe significativo al crimen organizado en la región.

Los Mochis, Sinaloa

En Los Mochis, Sinaloa, el segundo operativo se ejecutó por autoridades federales, lo que resultó en la captura de dos personas acusadas de delitos contra la salud.

Se aseguró una carga de 320 kilos de metanfetamina en la intervención. El decomiso se considera un gran logro en la lucha contra el narcotráfico.

«Con esta acción se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles», escribió en sus redes el titular de la SSPC.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, destacó la importancia de estos operativos.

Compromiso

Subrayó que las fuerzas de seguridad están comprometidas a desmantelar las redes de distribución de drogas y atacar al crimen organizado en diversas entidades federativas.

Estos operativos se producen en un contexto de creciente presión sobre los grupos criminales en varias regiones del país.

Con el objetivo de debilitar las estructuras del crimen organizado, las autoridades realizaron estas exitosas acciones conjuntas.