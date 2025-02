(Des)montajes: Cacao: Un dulce regreso a la infancia

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- Entre las presencias más entrañables, además de ejemplares de mi reciente viaje a París, sin duda destaca el testimoniar lo que como artista y empresaria además de como portadora en términosestéticos de nuestra cultura implica la figura de Marisa Rubio en aquella ciudad, en aquel tan referencial para el arte y la cultura país.

Marisa Rubio, actriz de trayectoria notable y de muchos años, tomó la decisión de radicar desde hace ya una década, en el ese idealizado, histórico, bello, catacúmbico y complejo entorno que atraviesa el Sena.

Es sin duda a partir de estos testimonios, que la creadora comparte para regeneración MX. Que la vía exegética que da cuenta de su experiencia , se torna inspiración para otras y otros artistas de México y Latinoamérica, así como modelo de producción autogestiva, en el entretejido de las creaciones que implican a estos tiempos convulsos y que son de reflexión indispensable cuando se enfocan en el arte creado para la infancia del mundo.

Creadoras como Marisa Rubio y Odille Lauria nos llevan a mirar en nuestros orígenes, en nuestra propia historia como pueblos, familias, en las raíces, que paradójicamente implican un futuro posible desde la conciencia.

Testimonio de la transición

Yo llegué a Francia hace 10 años. Primero estuve aquí por vacaciones, después conocí a un francés. Comenzamos una historia de amor, siguieron muchos viajes México-París y de regreso. Tras un par de años decidimos casarnos e instalarnos finalmente en acá, en París. Desde entonces vivimos aquí. Cacao, es un proyecto personal y un renacimiento completo como artista. Como actriz en el contexto francés es indispensable hablar bastante bien la lengua y tomando en cuenta que en México me precedían 20 años de trayectoria, de experiencia, fue prácticamente empezar desde cero. Me convertí en Mamá, otro trabajo que requiere mucho tiempo y energía.

Cacao era una idea que me daba muchas vueltas, no como conceptualización final, sino porque yo guardaba la ilusión de poder hacer un proyecto acerca del chocolate, yo nací en Mérida Yucatán y en mi familia hacían chocolate artesanal mis tías abuelas, las hermanas de mi abuela que vivían en la casa contigua a mi casa.



Desde la propia infancia

Ellas, mis tías abuelas, nos cuidaban a mí y a mis hermanos; Nosotros crecimos viendo la elaboración del chocolate en la casa. Eso tenía una carga en sentidos múltiples, una carga familiar, afectiva, gastronómica, cultural, alimenticia, local, histórica, artesanal, muchas cosas que en ese momento no tenía en cuenta pero que estaba absorbiendo siendo niña de esta historia familiar, eso me daba vueltas.

Yo tenía que armarme un proyecto ya en Francia, separada por mi nueva vida de mis trabajos en México, esos habían quedado atrás: compañías,procesos, proyectos y especialmente el contexto de equipo ese ya no lo tenía, debía buscarme la vida artísticamente en París.

Odille Lauria

En una complicidad con mi colega, compañera,amiga, actriz mexicana también radicada en Paris,Odille Lauria; Y gracias a que nos conocemos desde hace muchos años, (ella está en París desde hace veinte años, me parece). Es a ella a quien se le presenta la posibilidad de presentar un cuento sobre nuestra cultura, sería en 2020 en una Ciudad al interior de Francia en el contexto del “Festival de Cine: Viva México”.

El proceso de escritura fue muy reflexivo, de recuerdos familiares. Yo pensaba abordar la historia del chocolate y me puse a investigar sobre el Cacao, no pensé que fuera a hablar de mi familia, no pensé que fuera a hablar de esa historia. Hay diferentesleyendas no hay una sola, además son sangrientas, diría que gore como para presentarlas al público infantil en Francia. “Se van a espantar”, pensé. En la mesa de trabajo y platicando de mis recuerdos de niña en Mérida fue Odille quien me dijo: “Esa es la historia, eso es lo que tienes que contar”.

La casa de la infancia: cooperativa, autogestión

Comienzo a observar mi experiencia en una narración. Viajé mucho a mi primera infancia y le agregamos los ingredientes de la leyenda azteca de la planta del cacao que es un alimento divino para los dioses aztecas.

Cacao se produjo con nuestros propios recursos y fue Odille Lauria, quien estuvo en escena en un primer momento, era demasiado fuerte para mí el peso de todo el trabajo tanto físico como interior, me concentré en la dirección y el texto. Con nuestras propias manos, hicimos los elementos que aparecen en escena: La marioneta, la caja, la reproducción de las tablillas de chocolate, todo fue un trabajo artesanal. Busqué, pregunté el modo en cómo podía hacerlo porque nunca había realizado yo algo así. Trabajaba en el tiempo en que mi hijo estaba en la guardería, así que fue un proyecto delcual me sostuve en mi angustia de no poder ser actriz de tiempo completo como cuando vivía en México.

Cuando estás en la crianza, cuando tienes un hijo pequeño como es mi caso, revisitas tus primeros vida. Mi Madre cuando yo concebía esta creaciónescénica, vendió la casa que fue de mi abuela en Mérida, tomé conciencia que había que dejar registro de los que había pasado ahí, en la vida de nuestra familia. El tiempo pasa y los recuerdos si no los atrapamos nosotros los artistas, estos se evaporan. Esa historia familiar modesta hablaba de una pequeña cooperativa familiar sin que formalmente se haya configurado como tal. Había cinco mujeres en esa fábrica artesanal. Me di cuenta que yo era parte de un matriarcado en una empresa autogestiva, con un producto artesanal, un producto biológico. Muchas cosas que el día de hoy tiene una nomenclatura muy importante pues estamos en nuestro presente al rescate de esos valores. Me di cuenta que estaba trabajando con un tesoro y que era importante compartirlo a las infancias. A lasinfancias de Francia porque vivo acá, en unpaís que se ha hecho multimillonario con el chocolate, producto cuya materia prima, viene de México.

La zaga de materias primas, raíces y descolonización desde las memorias

“Cacao” es la primera creación que integra el proyecto “Agua fuerte: historias vivas” en el que trabajamos Odille Lauria y yo, Marisa Rubio. El el eje temático son las materias primas mexicanas. “Cacao: Un dulce regreso a la infancia” y “En la ruta de la vainilla”, otra materia prima mexicana de Papantla Veracruz y que también los franceses encontraron modo de producirla en un sitio en Madagascar, en Áfric, esa precisamente es la vainilla que se consume acá en Francia. El origen es Veracruz, México, por lo que estos proyectos son de reivindicación, además de que abordamos: Las relaciones familiares, los miedos y la ecología, también buscamos historias entrañables.

Concluye desde París la creadora escénica Marisa Rubio: Nos hemos presentado en distintos festivales en ciudades del interior de Francia, por supuesto en París entre 2020 y 2024. El año pasado tuvimos dos representaciones en el Museo du Quai Branly, que es uno de los más importantes en Francia y delmundo, lo que fue una gratísima sorpresa, pues nuestras funciones acompañaron una exposición de piezas prehispánicas pertenecientes a la colección del Templo Mayor en México, ha sido una gran experiencia y hemos tenido un gran recibimiento.