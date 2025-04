(Des)montajes: Cronología e historia de una resistencia; Cirko De mente

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- En las últimas semanas hemos atestiguado, una serie de momentos que ha protagonizado la comunidad de las artes circenses no sólo en la Ciudad de México, tomando en cuenta que la Compañía Cirko De Mente en sus creaciones y en su proyecto académico, no tienen sólo importancia nacional, su trabajo ha sido exponente y representante de nuestro país en latitudes de orden global.

A continuación queda compartida, información axial en torno a la denuncia por acoso cibernético, que es a todas luces INADMISIBLE y del intento de ablandamiento con dispositivos de violencia porril, provenientes de una página de Facebook anónima incongruente y cobarde desde su propia enunciación: “Hablemos claro”, claramente embozados; Todo esto en el contexto, la exigencia y búsqueda de un diálogo real, justo y sin ambages con las autoridades de cultura de la Ciudad de México. Aquí los invaluables testimonios que comparte la Maestra Andrea Peláez cofundadora de Cirko De Mente para Regeneración.mx

– Yo vivo y percibo a Cirko De Mente como una amplia comunidad de artistas profesionales, docentes, artistas en formación, así como personas de todas las edades que se entrenan por disfrute y públicos amantes del circo. Nos consideroapasionadxs del circo, nos gusta vivirlo, sudarlo, estudiarlo, verlo, compartirlo. Es un fértil semillero de artistas y creaciones, también es casa para compartir las creaciones de artistas locales y provenientes de diversas latitudes, es antena al mundo del quehacer circense en México. Es espacio utópico de poesía en acción, florido, colorido, con sus carpas de entrenamiento y funciones, biblioteca móvil, bodegas y campers que hacen homenaje al más puro estilo de circo clásico, trashumante, abierto a la diferencia y el exotismo. Activo todo el año en el medio del concreto de la gran Ciudad de México.

El mayor desafío ha sido abrirse paso en la escena artística nacional, en la que las Artes Circenses no están contempladas aún ahora, a pesar de que ya desde hace algunos años comienzan a aparecer programas de apoyo y becas. Sin embargo, aún insuficientes y casi siempre con cantidades menores o condiciones a la baja respecto a lo que existe en otras disciplinas, a las que dicho sea de paso, también hace falta apoyar más. Cuando iniciamos no había ningún lugar donde estudiar circo, salvo contados espacios y maestros privados; y tampoco ninguna infraestructura, festival, foro, beca, programa ni nada desde el punto de vista institucional.

Los circos clásicos funcionaban heroicamente como empresas privadas de la llamada «industria de entretenimiento» o considerados también «arte popular», pero desde el punto de vista «artístico» discriminados. Así tuvimos que empezar de cero a buscar fuera de México donde formarnos, volver y seguir aprendiendo, a la par compartiendo, crear el espacio de entrenamiento, foro, organizar funciones, la cirkonvención, comenzar a presentarnos por todos lados, en calle, circos, plazas, eventos hasta llegar a teatros y foros que normalmente programaban danza o teatro. Gracias a que mi cuna escénica fueron la danza y el teatro la entrada fue muy bella, con artistas y creadores profesionales de otras disciplinas, también con colaboraciones con artistas internacionales y propuestas escénicas interdisciplinarias de calidad; y así poder ir ganando lugar para el circo en la escena artística nacional.

Enlaces informativos referentes al perfil anónimo HablemosClaro que ha orquestado una campaña sistemática basada en manipular testimonios, promover la división y sembrar desconfianza sin pruebas.

La violencia no se debate, se denuncia.

Prosigue Andrea Peláez: La reunión del próximo martes 22 de abril con las autoridades, es crucial porque ahí se definirán los pasos a seguir, de nuestra parte ya fuimos al Faro Cosmos a realizar un par de visitas diagnósticas y hemos enviado nuestras recomendaciones para su adaptación y equipamiento.

A la par estamos preparando la lista de preguntas dela comunidad docente y de estudiantes para que sean resueltas por la secretaría ese día. La única respuesta aceptable para nosotros ese día será que ya sea en una nueva sede (bien acondicionada) o en la Karpa De Mente los procesos académicos y el nuevo ingreso no se pueden detener. Y las condicones laborales deben no pueden ser a la baja, sí mejores. La nueva sede debe ser un espacio seguro y bien equipado. Yse debe garantizar que las decisiones en torno a la escuela a partir de la integración serán tomadas en función de las necesidades y recomendaciones de la comunidad circense y no por personas que desconocen el campo.

Vivimos momentos fundamentales para el ejercicio de la democracia en nuestro país. Estamos ante nuevas formas de ejercer ciudadanía y las autoridades están ante el reto de acceder a nuevas formas de gobernanza, donde se destierren la verticalidad y las imposiciones, y la transparencia se haga una norma.

La Maestra Peláez finaliza: Se supone que en la mesa de diálogo, la Secretaría presentará las bases laborales y cuánto falta para la presentación de la convocatoria y a partir de eso, se debe llegar a acuerdos.

De ninguna forma lo que exponga su titular es algo que tenemos que aceptar como una imposición. Se tiene que llegar a acuerdos efectivamente y no tienen que afectarse condiciones laborales y procesos en curso, eso ya se había establecido. Respecto a la convocatoria les dejamos muy claro es que no se puede aplazar, esto no puede extenderse hasta enero de 2026. Quienes están en clase, en procesos rigurosos de formación; ¿Cuánto tendrían que esperar e interrumpirlo? ¿Qué pasa con los aspirantes a la licenciatura en todos esos meses de “transición”? El procedimiento de cambio de sede no tiene porqué interrumpir las actividades del próximo ciclo.

Esta tarde de día mundial del circo, Andrea Peláez,co fundadora de Cirko De Mente, participa junto a otros artistas de esta disciplina en el aniversario de la Karpa Morada (Circo Volador: Calzada de la Viga 146. Col. Jamaica. Ciudad de México), como parte de la Mesa: “Encuentros en la profesionalización y educación del Circo en México”. Hoy sabado 19 de abril. 18:00 Hrs.