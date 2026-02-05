Detenido el alcalde de Tequila y 6 más en operativo Enjambre

Tequila, Jalisco: Detenidos munícipe y directores de Seguridad Pública, Catastro y de Obras Públicas. Acusan extorsión y desvío de recursos

Regeneración, 5 de febrero de 2026. Con relación a las denuncias de extorsión por parte de tequileras, Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la detención de 7 personas en Tequila, Jalisco; incluidos presidente municipal, tres directores y 3 funcionarios más.

Al tiempo que se indica son al menos 8 carpetas de investigación involucradas en el caso.

Detenidos

Así, Harfuch, informó este jueves se detuvo a Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, en operativo de Defensa, Marina, la Fiscalía federal y la propia SSPC.

Además, detenidos Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Esto, al ejecutar cinco cateos en domicilios de Jalisco.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Al tiempo que se destaca que Diego Rivera Navarro es investigado por presuntamente liderar una red de corrupción que extorsionó a empresarios y comerciantes.

E incluso, se le señala por desviar recursos del erario público.

Cabe destacar versiones de presunto vínculo entre Rivera Navarro y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Citación

En mayo de 2025, el alcalde fue citado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco para declarar por sus vínculos con un evento en el que participó el grupo musical Los Alegres del Barranco.

En dicho evento, se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Al tiempo que otras fuentes precisan que la investigación se sustenta en al menos ocho carpetas abiertas, destacando el Caso José Cuervo.

Y es que la Tequilera denunció una extorsión de 60 millones de pesos.

El ayuntamiento exigió dicha suma bajo la amenaza de clausurar su planta principal, argumentando supuestos adeudos de predial y licencias.

Sin embargo, aunque se intentó forzar un acuerdo por 17 millones, la tequilera procedió legalmente tras el hostigamiento.

E incluso, e estima que el esquema de extorsión afectó a otras 10 empresas del sector bajo el mismo modus operandi de amenazas de clausura con argumentos legales inválidos.

Detallitos

Por otra parte, se narra el uso del Museo Nacional (MUNAT): Existe una denuncia ante la FGR por convertir el Museo Nacional del Tequila en oficinas municipales.

Así como su residencia personal tras su cierre en 2025.

Para mayores datos se cita que tres regidoras (del PRI, Morena e independiente) denunciaron al alcalde por amenazas y acoso, contando actualmente con dispositivos «pulso de vida» por temor a represalias.

Finalmente, como se sabe el Operativo Enjambre inició a finales de noviembre de 2024 en el Estado de México.

Mismo que busca la captura de funcionarios públicos vinculados con la corrupción que protegen o colaboran con grupos criminales. Ahora en Tequila. ¡Salud!