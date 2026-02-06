Nigeria: Tinubu despliega militares por masacre en Kwara

162 personas fueron asesinadas en Kwara, Nigeria, en medio de una intensificación de las actividades militares

Regeneración, 5 de febrero 2026– El líder de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, envió un batallón del ejército al estado de Kwara tras el asesinato de 162 personas en uno de los asaltos más mortales en el país en los últimos meses.

Ataque

El ataque se dirigió a la aldea de Woro la noche del martes, poco después de que las fuerzas armadas comenzaran operaciones en la región contra supuestos grupos terroristas.

Los hombres armados entraron en la comunidad al caer la noche, incendiando comercios y el palacio del líder tradicional mientras los habitantes escapaban hacia los bushes cercanos.

Las cifras de los fallecidos siguen siendo inciertas, y las autoridades ofrecen datos contradictorios.

Autoridades

Las autoridades locales indican que el número de muertos ha ido aumentando conforme los equipos de rescate encuentran más cuerpos en áreas aledañas.

Esta violencia ocurre en medio de una intensificación de las acciones militares en toda Nigeria.

Donde grupos armados, organizaciones yihadistas y conflictos intercomunitarios siguen desestabilizando vastas parcelas del país.

Responsabilidad

Ninguna agrupación ha asumido la responsabilidad, pero el gobierno estatal ha culpado a células terroristas.

El presidente Tinubu, a su vez, responsabilizó a los yihadistas de Boko Haram.

Repudió el ataque y ordenó a las tropas proteger la zona, afirmando que las víctimas fueron atacadas por rechazar la ideología extremista.

Toques de queda

Con el aumento de la inseguridad, se han instaurado toques de queda en ciertas áreas del estado de Kwara.

Las escuelas cerraron temporalmente y aumenta la preocupación por el creciente poder de los grupos yihadistas.