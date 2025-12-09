Detenido exgobernador César Duarte por lavado

Detenido César «N» por probable operación con recursos de procedencia ilícita. Duarte traía brazalete electrónico por otro juicio: FGR

Regeneración, 8 de diciembre de 2025. En redes destacan el parte de la Fiscalía General de la República que informa la aprehensión del exgobernador del PRI César Duarte.

Se trata de un segundo juicio acumulado, por lo que se le detuvo en tránsito en la capital, Chihuahua.

Cabe destacar que gozaba de juicio en libertad y portada localizador electrónico.

Duarte

«Este día fue detenido en el estado de Chihuahua César «N», por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita».

Esto «en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez».

#FGRInforma | Fue detenido en Chihuahua César "N", por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024. 1/4 pic.twitter.com/ZLsszHZJTj — FGR México (@FGRMexico) December 8, 2025

Al tiempo que se explica que César «N», había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022.

«.., por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua, cuyo proceso está siendo tramitado por la Fiscalía local».

Otro

Seguidamente se informa de la naturaleza de la nueva acusación, esto es, por lavado de dinero.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América «la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa».

«…, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025», se precisa.

Los hechos, materia de investigación en contra de César «N», son por su probable intervención como servidor público en Chihuahua.

Detenido de nuevo César Duarte, ex gobernador de Chihuahua



Se le acusa de participar en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano. pic.twitter.com/YyUqQ7ljxT — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 8, 2025

Esto es, «en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales».

E incluso, «utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano».

La persona mencionada en este comunicado «es considerada inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente».

Señales

#SPRInforma



El periodista @jenarovillamil señaló que, tras la detención de César Duarte, exgobernador de #Chihuahua, es fundamental recordar que durante su administración desvió recursos públicos para rescatar una entidad bancaria vinculada a él —“Banco Unión-Progreso”—, así… pic.twitter.com/vHlRihytrs — SPR Informa (@SPRInforma) December 9, 2025

Por otra parte, versiones señalan que se prevé su traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Hasta el momento de su más reciente detención, Duarte se encontraba en libertad condicional y con un brazalete electrónico.

Esto es, siguiendo su proceso penal estatal fuera de prisión desde junio de 2024 y por lo que fue extraditado originalmente en 2022.