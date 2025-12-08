Reunión trilateral en sorteo de FIFA: Sheinbaum, Trump y Carney

Sheinbaum considera que la amabilidad de Trump representa un reconocimiento al cargo presidencial mexicano y al país

Regeneración, 8 de diciembre 2025– La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo detalló los temas abordados con Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la conversación que mantuvieron en el marco del sorteo del Mundial 2026.

Sorteo

Sheinbaum comentó que la charla se centró en asuntos relacionados exclusivamente con el sorteo, como la calidad de los equipos y la logística del evento.

“Era que si el equipo fulano de tal era bueno, que si el equipo este era mejor, que por qué cuando sacaron un papel no iba en el lugar que le correspondía…

…sino que era de otro grupo y por lo tanto iba en otro lugar. Es decir, todo relacionado con el sorteo que estaba ocurriendo”, aclaró la mandataria.

En la conversación también se abordaron los deportes más populares en cada país.

Sheinbaum relató que en Canadá, el hockey es el deporte favorito y señaló que el intercambio entre Carney y Trump se centró en ese tema.

“Yo no sé mucho de hockey, entre Carney y Trump hablaban de hockey”, afirmó.

Trump

Añadió que el expresidente estadounidense demostró desconocimiento sobre el fútbol y preguntaba sobre la calidad de los equipos:

“¿Y este equipo es bueno o no es tan bueno?”, a lo que le respondían que era uno de los mejores.

La presidenta señaló que la conversación se mantuvo en el terreno de lo deportivo y la organización del sorteo de la FIFA, sin tratar ningún tema particular distinto al evento.

Sheinbaum subrayó la actitud respetuosa y cordial de Trump durante el encuentro, calificándola como un reconocimiento a lo que representa el cargo presidencial mexicano:

En visita a Washington, Estados Unidos, destacamos que México es un país extraordinario, mágico. Mantenemos una muy buena relación con Estados Unidos y Canadá en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos. pic.twitter.com/jm9zSMhaoE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 6, 2025

“Trump fue ‘muy amable’ conmigo, lo cual agradezco porque no es un tema personal, es un tema de lo que representamos.

La presidenta representa a México y que el presidente Trump haya sido amable, habla del reconocimiento a México”.

*la Presidenta Claudia Sheinbaum @Claudiashein es nombrada como una de las 67 personas más elegantes del 2025 por el NY Times



“En su primer año en el cargo, ha llamado la atención sobre la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes… pic.twitter.com/VZdXEdi0aC — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 8, 2025

Reunión trilateral

La jefa del Ejecutivo indicó que más tarde tuvieron una reunión privada entre los tres mandatarios.

En ella discutieron cuestiones principalmente relacionadas con el comercio y el futuro de la colaboración entre los países.

Aunque el encuentro no abordó el futuro del T-MEC, los líderes acordaron mantener el trabajo conjunto en materia comercial, según informó Sheinbaum a través de su cuenta de X.

Este compromiso se produce en un contexto de incertidumbre sobre el tratado, ya que Trump ha sugerido la posibilidad de ponerle fin.

Aunque también ha dejado abierta la puerta a un nuevo acuerdo entre las naciones norteamericanas.

Sheinbaum calificó la reunión como “muy positiva” y detalló que tuvo una duración aproximada de una hora, en declaraciones.

Posición comercial

La mandataria subrayó que México mantiene “una de las mejores posiciones” comerciales, destacando la culminación de la revisión de cincuenta y cuatro barreras no arancelarias impuestas previamente.

Esto, pese a las tensiones recientes por el incremento de aranceles estadounidenses a nivel global.

Entre los temas prioritarios, la presidenta mencionó los sectores de automóviles, acero y aluminio, áreas en las que los tres países buscan seguir avanzando.