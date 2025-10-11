Gira binacional México Canta por Paz y no Adicciones: Sheinbaum

Promover letras diferentes, no prohibiciones. Nueva Música Mexicana en EE.UU y México. Votos desde 39 países: Sheinbaum

Regeneración, 10 de octubre de 2025. Sheinbaum anunció gira de la iniciativa binacional “México Canta por la paz y contra las adicciones”.

Y es que dijo que las y los ganadores y finalistas iniciarán una gira en la que realizarán conciertos, así como visitas a escuelas y centros de jóvenes.

Esto, para promover, a través de la nueva música mexicana, letras que no hagan apología a la violencia o al consumo de drogas.

Sheinbaum

“Lo que decidimos, junto con Cultura, es invitarlos a una gira por el país. Pueden ser giras de grandes conciertos, pero también de pequeños conciertos».

«No olvidemos cuál fue el objetivo de “México Canta”, que no solamente es promover a músicos, músicas, mexicanos, sino la letra, que ha tenido mucho impacto».

«Nosotros no prohibimos letras, en algunos estados lo han hecho, nosotros no prohibimos letras que tengan que ver con la apología de la violencia o el consumo de las drogas…»

«…, pero creemos que el promoverlas genera una narrativa social de que es algo bueno. Entonces, ¿cómo atender a nuevas narrativas?, pues promoviendo música diferente».

Canta

Seguidamente la presidenta recordó que «el objetivo principal de ‘México Canta’ y por eso se llama “México Canta por la paz y contra las adicciones”, es promover letras distintas».

Es decir, desde luego a partir de la nueva música mexicana reiterando que «por eso, queremos que ellas y ellos vayan no solamente a grandes conciertos, sino a escuelas, a centros donde estén jóvenes».

Esto es, «en donde hablen de sus propias experiencias y compartan una visión distinta a partir de la música, que es un lenguaje maravilloso en el que los jóvenes se encuentran”.

Por otra parte, Claudia Curiel de Icaza, a cargo de Cultura, detalló que la gira por México y Estados Unidos iniciará de la mano del colectivo Legado de Grandeza en las siguientes fechas.

Calendario

Esto es se desarrollará, ⁠Sábado 8 de noviembre: Los Ángeles, California.

Luego el jJueves 13 de noviembre: Las Vegas, Nevada, en el showcase de los premios Latin Grammy, con apoyo del Consejo Mexicano de la Música (CMM).

Viernes 14 y sábado 15 de noviembre: Miami, Florida y Viernes 21 y sábado 22 de noviembre: Tijuana, Baja California.

Además, Sábado 20 de diciembre: Ciudad de México, en la Verbena Navideña.

Asimismo, en 2026 se anunciarán más fechas para que el mensaje que difunden las nuevas narrativas sin apología a la violencia o al consumo de drogas llegue a más audiencias.

🚨 ADIÓS a la Academia



México Canta por la Paz y en Contra de las Adicciones y vence al programa de Azteca con más de 11 millones de vistas.



Muchas felicidades a todos los participantes de este gran proyecto… pic.twitter.com/ebC7fVpm6Z — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 10, 2025

Final

También, la secretaria Curiel informó que durante la Gran Final de México Canta se registró votación de 39 países.

Entre ellos México, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Filipinas, Italia, Indonesia y Japón.

Mismos, que eligieron a Sergio Maya como ganador a Mejor Intérprete, y a Carmen María como Mejor Compositora, mientras que Galia Siurob fue reconocida con el Premio de los Especialistas.

Como parte de la estrategia para la difusión de las nuevas narrativas de la música mexicana, se producirá un disco en vinilo con las presentaciones de la Gran Final, material que también estará disponible en plataformas digitales.

La secretaria de Cultura destacó la participación de más de 25 medios públicos para la transmisión de todas las emisiones de “México Canta por la paz y contra las adicciones”, pues gracias a ellos se alcanzó una audiencia de 11 millones de personas.

Original

Los ganadores, finalistas y algunos semifinalistas de México Canta por la Paz y contra las Adicciones, formarán parte de una gira binacional para visibilizar la importancia de este tipo de iniciativas, así lo informó la secretaria de @cultura_mx, @ccurieldeicaza.



🎤El 9 de… pic.twitter.com/pXCVa1MZrm — Canal 22 México (@Canal22) October 10, 2025

Desarrollo Cultural junto con el gobierno de Yucatán llevarán a cabo el encuentro textil Original Yucatán en Mérida.

Con actividades del 16 al 19 de octubre, se dijo ante Sheinbaum.

Esto, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, de las 11:00 a las 22:00 horas, en el que participarán 300 maestras y maestros artesanos.

Además reveló que mostrarán huipiles, rebozos, tejidos en telar de cintura, camisas, blusas, vestidos bordados, gabanes y lanas.

Así como arte decorativo y accesorios.

Mientras que en el Gran Museo del Mundo Maya se realizarán cuatro pasarelas en las que se presentarán alrededor de 180 piezas.