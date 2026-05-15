Detienen en Arizona a exsecretario de Seguridad de Sinaloa

El exsecretario de Rocha Moya es acusado por Estados Unidos de recibir 100 mil dólares al mes de parte de «Los Chapitos»

Regeneración, 15 de mayo 2026– Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad en Sinaloa, en Arizona el lunes 11 de mayo. Se le acusa de recibir sobornos del narcotráfico y poseer armas de fuego.

Audiencia

Según las fuentes, Mérida Sánchez fue llevado a Nueva York, donde será llamado a presentarse. Este viernes tendrá su primera audiencia.

De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), el exsecretario de Seguridad está detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Nueva York.

Allí también se encuentran Joaquín «El Chapo» Guzmán y Rafael Caro Quintero.

Los documentos de arresto, que tienen fecha del 12 de mayo, indican que Mérida Sánchez usará un abogado asignado por la corte de Nueva York.

Sobornos

El exfuncionario de Rubén Rocha Moya fue acusado por la fiscalía de Estados Unidos de recibir sobornos por 100 mil dólares mensuales.

Se le entregaban en efectivo por parte de «Los Chapitos» a cambio de no interferir en sus actividades de tráfico de drogas.

El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de conspiración para la importación de narcóticos.

También enfrenta cargos por posesión de ametralladoras, explosivos y otros dispositivos destructivos.

Condena

Si resulta culpable, podría enfrentar una pena que va desde un mínimo de 40 años en prisión hasta la cadena perpetua.

Es importante señalar que el 7 de mayo, un juez federal en Michoacán le otorgó un amparo a Mérida Sánchez.

Esto le permitió detener su arresto y posible extradición a Estados Unidos.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, también ocupó el cargo de comandante de la 21 Zona Militar en Michoacán.

Historial

Además, fue director de la Escuela Militar de Inteligencia (EMI), que forma parte del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea (CEEFA).

Mérida Sánchez fue secretario de Seguridad durante la administración de Rubén Rocha Moya en Sinaloa desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2024.

Renunció tres meses después de que comenzara la guerra entre «Los Chapitos» y «Los Mayos».

Según informes, Mérida Sánchez recibía sobornos constantes de «Los Chapitos».

Le pagaban a cambio de información sobre redadas en laboratorios clandestinos para que los criminales pudieran trasladar las drogas de esos lugares.