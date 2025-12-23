Detienen en Nuevo León a el Betito, Sobrino de Osiel Cárdenas

Cae en Monterrey Ebhert Alberto “N”, alias «El Betito». El sobrino del exlíder del Cártel del Golfo fue capturado con armas y droga

Regeneración, 22 de diciembre de 2025.– Otra raya más al tigre de la violencia. Mario Alberto “N”, alias «El Betito», fue capturado nuevamente en Monterrey. Él es sobrino del histórico líder del Cártel del Golfo y de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén.

El cerco en Alfonso Reyes

Todo ocurrió este domingo 21 de diciembre. Eran cerca de las 19:00 horas cuando la zona sur de Monterrey se encendió. El Gobierno del Estado reportó la captura en la avenida Lázaro Cárdenas. La inteligencia detectó una pick-up con tres hombres armados.

Los sospechosos estaban en un estacionamiento comercial.

Al ver a los oficiales, los tipos intentaron pelarse por una salida. Como quien dice, les salió el tiro por la culata.

La movilización fue más rápida que su intento de fuga.

Movilización contra el crimen

La inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana dio en el blanco. Detectaron una pick up sospechosa en una plaza comercial.

El vehículo estaba al sur de Monterrey. Fue ahí donde el operativo relámpago cortó toda posibilidad de escape.

Para esta captura, el Estado sacó toda la artillería institucional. Fue un «todos contra uno» en plena vía pública. La Fuerza Civil de Nuevo León lideró el movimiento.

Trabajaron codo a codo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

No faltó nadie. Estuvieron la Guardia Nacional, la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia. Fue un despliegue masivo. La FGR y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también vigilaron.

La Agencia Estatal de Investigaciones cerró la pinza.

Arsenal y lujos: Lo incautado

Al momento de su detención, el panorama era el de siempre. El lujo mezclado con la muerte.

Las autoridades aseguraron un arma larga y una corta. También hallaron 7 cartuchos. No faltó el veneno para las calles. Encontraron 44 bolsitas de cristal, una báscula digital y dinero en efectivo.

Además, «El Betito» se movía en una Cheyenne Z71 de color blanco. El dinero sucio brilla mucho, pero mancha más.

Un perfil de familia y delitos

Con 43 años, «El Betito» tiene un historial pesado. Había sido detenido previamente en 2019, en Naucalpan, Estado de México. Junto a él, cayeron otros sujetos identificados como Raúl «N», de 45 años, y Kevin Alberto, de 19 años.

Estados Unidos deportó a México a Osiel Cárdenas Guillén, también conocido como “El Mata Amigos”, era el líder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas.



Vamos a ver cuántos días, semanas o meses va a estar encerradito, lo digo por la piña barata de Norma Lucía de la SCJN pic.twitter.com/aG39DFSgCD — Yo Soy Opinión General (@OpinionGeneral3) December 17, 2024

La historia de «El Betito» es el colmo del descaro judicial. En noviembre de 2022, recuperó su libertad tranquilamente.

El entonces subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, denunció el caso en la «mañanera». Un juez federal lo absolvió.

Lo habían agarrado con armas y drogas. Pero el juez salió con que había una «duda razonable». Así de fácil.

«Para el juez existía duda razonable sobre que él hubiera portado esa arma y esa droga», reclamó Mejía Berdeja.

Incluso se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al final, el sospechoso se fue a su casa.

En Estados Unidos lo señalan como la cabeza operativa y administrativa del Cártel del Golfo.