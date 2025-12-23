Fortuna de Musk llega a los casi 700 mil millones de dólares

Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia mundial en acumular una fortuna de casi 700 mil millones de dólares

Regeneración, 21 de diciembre 2025– El magnate tecnológico Elon Musk, el hombre más rico del mundo, superó un patrimonio neto de USD 677.000 millones, de acuerdo con la última actualización de la revista Forbes, haciéndolo la primera persona en acumular dicha cantidad en la historia.

SpaceX

Este salto está vinculado directamente a la reciente revaluación de SpaceX, su empresa aeroespacial, que ahora alcanza una valuación de USD 800.000 millones.

Así, Musk establece un nuevo récord nunca antes visto y se distancia aún más del resto de las grandes fortunas globales.

Queda así como el primer multimillonario que traspasa la marca de los USD 600.000 millones.

El nuevo impulso en la fortuna de Musk tiene como protagonista a SpaceX.

Acciones

A comienzos de junio de 2024, la compañía llevó a cabo una oferta de recompra de acciones que duplicó su valuación, pasando de USD 400.000 millones a USD 800.000 millones en menos de un año.

Este crecimiento acelerado se tradujo en un aumento inmediato de la riqueza personal de Musk.

El crecimiento patrimonial de Musk no se explica solo por SpaceX.

El empresario mantiene una participación del 12% en Tesla, con un valor estimado en USD 197.000 millones.

Monto

A este monto se suman las opciones sobre acciones derivadas del CEO Performance Award de 2018.

Sin embargo, su valor ha sido reducido a USD 69.000 millones tras su anulación judicial por un tribunal de Delaware, pendiente ahora de resolución en la Corte Suprema de ese estado.

La proyección futura de Musk en Tesla sigue siendo considerable.

Los accionistas aprobaron en noviembre un paquete de compensación que podría otorgarle hasta USD 1 billón en acciones adicionales.

Automotriz

Esto, si la automotriz logra multiplicar por más de ocho su capitalización bursátil en la próxima década.

Así, se mantiene abierta la posibilidad de que Musk alcance el billón de dólares en patrimonio personal.

Esto, incluso si no prospera la apelación legal por las opciones de acciones.