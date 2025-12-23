Inglaterra: Proscritos con más de 50 días en huelga de hambre

Presos por libertad bajo fianza, el fin de su detención preventiva prolongada (que supera el límite habitual de 6 meses) y la desproscripción

Regeneración, 19 de diciembre 2025– Seis presos afiliados al grupo proscrito Palestine Action que están en huelga de hambre no están recibiendo atención médica adecuada y enfrentan un riesgo inmediato de muerte, advirtieron cientos de profesionales de la salud británicos.

Advertencia

Al 22 de diciembre de 2025, al menos seis activistas detenidos (conocidos como parte de los «Filton 18») llevan más de 50 días en huelga de hambre en prisiones británicas.

Estado de salud: Varios huelguistas han sido hospitalizados debido a fallos orgánicos y pérdida drástica de peso.

Personal médico y ONGs han advertido que los activistas enfrentan un riesgo inminente de muerte.

El jueves, más de 800 médicos, enfermeras, terapeutas y cuidadores escribieron al Secretario de Justicia, David Lammy.

Advirtieron que “sin una resolución, existe el potencial real y cada vez más probable de que jóvenes ciudadanos británicos mueran en prisión, sin haber sido nunca condenados por un delito”.

Los presos en huelga de hambre completa, que tienen entre 20 y 31 años, son:

Qesser Zuhrah

Amu Gib

Heba Muraisi

Teuta Hoxha

Kamran Ahmed

Por su parte, Lewie Chiaramello está en huelga parcial, negándose a comer cada dos días por ser diabético.

BREAKING: Palestine Action Netherlands target Allianz, insurers of Israel's biggest weapons producer.



This was one of over a dozen global actions taken against the insurance giant in 24 hours. pic.twitter.com/FDN2XQuiOR — Palestine Action Global (@Pal_action_glbl) November 3, 2025

«Están muriendo»

“En pocas palabras, los huelguistas de hambre están muriendo”, dijo James Smith, médico de urgencias y profesor universitario, en una conferencia de prensa en Londres el jueves.

Estuvo reunido con familiares de algunos de los huelguistas de hambre, políticos que los apoyan, su abogado y activistas.

“Todos están ahora en una fase crítica”.

Reclusión

El grupo se encuentra recluido en cinco prisiones por su presunta participación en allanamientos en la filial británica de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol.

Así como en una base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Oxfordshire.

Los manifestantes niegan los cargos que se les imputan, como robo y disturbios violentos.

Finally: A Channel 4 News report on the Palestine Action hunger strikers.



‘Palestine Action activist taken to hospital after 46-day prison hunger strike.’ pic.twitter.com/CcUhj4UNuE — Wokerati Marty (@WokeratiMarty) December 17, 2025

Palestine Action fue prohibido en julio por supuestamente ser un grupo terrorista, una etiqueta que se aplica a grupos como Estado Islámico (ISIL o ISIS).

La organización cree que el gobierno del Reino Unido es cómplice de los crímenes de guerra israelíes.

Demandas

Las demandas de los huelguistas de hambre pro-palestinos incluyen la libertad bajo fianza inmediata, el derecho a un juicio justo y el alto a la proscripción de Acción Palestina.

También exigen el cierre de todos los centros de detención de Elbit.

Zuhrah y Gib llevan casi siete semanas negándose a comer.

“Después de tres semanas, el cuerpo ha agotado las reservas de grasa y tejido orgánico para generar suficiente energía simplemente para mantener las funciones corporales”.

Explicó Smith, quien ha estado en contacto con los huelguistas de hambre.

Complicaciones

Dijo que la inanición prolongada provoca el deterioro de los músculos del corazón, problemas de filtración renal.

Además, provoca debilidad muscular que afecta la respiración y fallos cardíacos, que pueden “causar la muerte repentina”.

En su carta, los profesionales de la salud dijeron que se necesitaban evaluaciones dos veces al día, análisis de sangre diarios y cobertura médica las 24 horas.

Si no se cumple alguno de los requisitos anteriores, los huelguistas de hambre requieren atención médica que no está disponible en la prisión.

Por lo tanto, deben ser atendidos en un hospital, especialmente si surgen complicaciones.

Presión

La presión ha ido aumentando durante semanas sobre Lammy, quien se ha negado a reunirse con los abogados de los activistas para abordar sus preocupaciones sobre su bienestar.

Las huelgas de hambre no son una protesta voluntaria; son un último recurso. El gobierno británico quiere que estos hombres y mujeres desaparezcan silenciosamente, dijo Adayfi.

Esta huelga de hambre no se trata de comida, se trata de dignidad y justicia. Se trata de la prisión preventiva utilizada como castigo. Un sistema que cree que el silencio lo protegerá.