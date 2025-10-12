Día negro para la Selección Mexicana de futbol

Derrotas de la Selección Mexicana mayor y la Sub-20 evidencian crisis de rendimiento en el futbol mexicano

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2025.- La Selección Mexicana vivió una jornada amarga con dos derrotas que exhibieron sus debilidades tanto en el plano internacional como en el proceso de formación juvenil.

El conjunto mayor cayó estrepitosamente ante Colombia por 4-0 en el AT&T Stadium, en su primer compromiso de la Fecha FIFA de octubre rumbo al Mundial 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró una preocupante falta de ritmo frente a un rival sudamericano más veloz y dominante en el control del balón durante todo el encuentro.

Desde el inicio, Colombia impuso condiciones con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, quienes superaron sin complicaciones a la defensa mexicana.

El Tri no sufría una derrota tan amplia desde junio de 2024, cuando fue goleado por Uruguay también con un marcador de 4-0 durante su preparación para la Copa América.

Sin idea de la Selección Mexicana Sub-20

Mientras tanto, la categoría Sub-20 también vivió un duro golpe al ser eliminada del Mundial de Chile tras caer 2-0 ante Argentina en los cuartos de final del torneo.

El equipo de Eduardo Arce terminó con nueve jugadores en el campo, luego de las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez en los últimos minutos del encuentro.

A pesar del entusiasmo que generaron jóvenes como Gilberto Mora y Elías Montiel, México fue superado en intensidad y efectividad por una Argentina que recupera protagonismo.

Maher Carrizo y Mateo Silvetti marcaron los tantos para la Albiceleste, que ahora enfrentará a Colombia en semifinales con la mira puesta en su séptimo título mundial Sub-20.

Para México, el panorama es desalentador: ambas selecciones reflejan carencias tácticas, falta de contundencia y un proceso de reconstrucción que aún no encuentra resultados visibles.

La afición exige respuestas y resultados inmediatos, pues los fracasos recientes dejan claro que el fútbol mexicano atraviesa una de sus etapas más complicadas en los últimos años.