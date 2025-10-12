Dictan prisión preventiva a Lex Ashton tras agresión en el CCH Sur

Lex Ashton permanecerá en el Reclusorio Oriente mientras se determina su situación jurídica

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2025.- Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Lex Ashton, acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente durante la investigación.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló la imputación por los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, donde un estudiante perdió la vida.

La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para analizar la carpeta de investigación y preparar la estrategia legal. Será el 16 de octubre cuando se decida si Ashton será vinculado a proceso.

El abogado del imputado, David Retes, aseguró que su cliente presenta episodios psicóticos y no se encuentra en condiciones óptimas de salud mental para enfrentar el procedimiento judicial.

Fuentes judiciales confirmaron que, tras el ataque, Lex Ashton resultó lesionado al caer desde uno de los edificios del plantel y permaneció hospitalizado bajo resguardo policial varios días.

Una vez dado de alta, fue trasladado al Reclusorio Oriente por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde compareció ante el juez de control.

El caso ha generado gran conmoción en la comunidad universitaria, que ha solicitado reforzar los protocolos de seguridad dentro de las instalaciones educativas y ofrecer apoyo psicológico a los estudiantes.

La Fiscalía capitalina aseguró que continuará recabando testimonios, peritajes y pruebas para fortalecer la investigación, mientras que la defensa insistirá en la evaluación médica de su representado.

Será el próximo 16 de octubre cuando el impartidor de justicia determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Lex Ashton por los delitos que se le imputan.