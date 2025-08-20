Diabetes mellitus: 1 de cada 3 casos por bebidas azucaradas

México: En 2024 ocurrieron 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares y alrededor de 110 mil muertes por diabetes mellitus

Regeneración, 20 de agosto de 2025. El Secretario de Salud, David Kershenobich informó de los graves daños del consumo excesivo de bebidas azucaradas.

Mismas ligadas a cientos de miles de casos de diabetes en México.

«El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó la semana pasada los datos en relación a mortalidad…»

«…; y siguen siendo los padecimientos más frecuentes los padecimientos cardíacos, cardiovasculares, y la diabetes mellitus como causas de mortalidad».

Diabetes

Lo anterior, explicó Salud el dia de ayer en el marco de la conferencia de prensa Las Mañaneras del Pueblo con la presidenta Sheinbaum.

«Uno se pregunta: si tenemos manera de tratar a estas personas, ¿por qué seguimos teniendo esa mortalidad tan elevada?»

Y ahí es «donde viene lo que ha sido propósito de esta gestión en salud, que son los aspectos preventivos», dijo.

Seguidamente, explicó que un mexicano consume, en promedio, 166 litros de refrescos al año.

«Somos uno de los países que más consumimos bebidas azucaradas».

» Y la pregunta es si ¿cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharaditas de azúcar al menos una vez al día?, porque eso es lo que contiene un refresco de 600 mililitros».

Tras los anterior abundó que uno puede pensar: “Me lo tomo una vez, no pasa nada”; pero cuando hablamos del consumo excesivo diario se vuelve muy importante.

Y esto se refleja desde la niñez, porque 7 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos consumen diariamente a menudo un refresco, e incluso con el desayuno.

Eso hace que 4 de cada 10 niños y adolescentes mexicanos presenten sobrepeso y obesidad.

Esto es consumen más del 10 por ciento —que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud— de su energía diaria en azúcares.

Niños

Uno se pregunta: “Bueno, a lo mejor el niño deja después de tomar”; pero siguen tomando bebidas con alto contenido de azúcar por muchos mecanismos que existen, que estimulan que sigan haciéndolo.

«el daño generado por el consumo de bebidas azucaradas en la infancia no desaparece, sino que se acumula y se proyecta en el tiempo».

Lo cual da lugar a una serie de enfermedades que ahorita les voy a mostrar.

Por otra parte, precisó que la obesidad sigue en aumento, y empieza en la niñez, en la adolescencia y luego en las personas mayores de 20 años de edad.

«…la grasa abdominal, que es la que da por muchos mecanismos las consecuencias después del desarrollo de las enfermedades crónicas que causan la mortalidad».

Por ejemplo, se atribuye en México 1 de cada 3 nuevos casos de diabetes mellitus tienen un consumo excesivo de este tipo de bebidas.

Al tiempo el doctor Kershenobich dijo que en enfermedades cardiovasculares, 1 de cada 7 nuevos casos consume en exceso este tipo de bebidas.

Diabetes no

Entonces, uno se pregunta: «si no hacemos medidas preventivas, no habrá manera de poder evitar el desarrollo y la carga de esta enfermedad».

En su narración desde Palacio Nacional, precisó que alrededor de 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares; se constituyó en la primera causa de mortalidad.

Así como alrededor de 110 mil muertes por diabetes mellitus.

Pero no nada más nos tenemos que fijar en las muertes, sino cómo viven esas personas antes de fallecer, y pueden vivir hasta 10 años con discapacidad por sus complicaciones que presentan.

«… pierden hasta 10 años de vida por el consumo excesivo de este tipo de bebidas. No es el único factor, pero es probablemente el más importante desde el punto de vista preventivo».

«Y uno se pregunta: ¿qué tienen en común estas enfermedades?»

Tenemos obesidad, «enfermedad cardiovascular, hipertensión, infartos, etcétera».

Además de «pie diabético, que las úlceras conducen después a la amputación, que sigue siendo un problema importante».

Y producen daño «renal crónico, que una persona tiene que acabar lavando su sangre en una hemodiálisis».

Abuso

¿Y qué tienen en común todas estas enfermedades? Cuando uno lo revisa, es que abusaron en el consumo de refrescos, atajó.

Dijo, entre otros datos, que la hemodiálisis, que es conectarse a una máquina alrededor de 4 a 6 horas, varios días a la semana, para lavar su sangre porque ya no funcionan sus riñones.

Y esos son los años de vida con discapacidad que vive una de estas personas cuando tiene esas enfermedades, que no debería llegar a eso.

El exceso de azúcar da lugar a que se acumule en la grasa abdominal, y que se acumula fundamentalmente en el hígado.

Lo cual, da un hígado graso que puede conducir incluso a cirrosis.

«No todos los casos de cirrosis son por alcohol o por hepatitis C o B, sino que también por exceso de acúmulo de grasas, y el reconocer eso hace necesario tener medidas preventivas».

Riesgos light

El consumo de «dos refrescos light diarios puede incrementar el riesgo de infarto o de hemorragia cerebral; eso se ve en estudios de seguimiento a largo plazo».

Otra de las características que tiene es que el consumo de «bebida cero o light cambia el contenido intestinal de bacterias».

Cada vez, en la última década, reconocemos que tenemos más bacterias en nuestro contenido intestinal que viven en un estado de equilibrio con nosotros.

«…tenemos bacterias que son protectoras, pero con el consumo de este tipo de bebidas se desarrollan bacterias intestinales dañinas…»

«… que producen alteraciones que son muy importantes en el desarrollo de estas complicaciones».

Prevenir

Entonces, estamos por lanzar campañas preventivas desde la infancia, como ya se empezó a hacer en el programa de “Vive feliz, vive saludable”.

Esto, para tratar de que no tomen alimentos chatarra y bebidas azucaradas, pero necesitamos que esto se extienda a lo largo de toda la población para tratar de bajar la frecuencia de este tipo de enfermedades.

Al tiempo precisó que los países que más consumen bebidas azucaradas, son Colombia y México

«..entonces lo que les pregunto es: si, después de lo que has escuchado, ¿te tomarías un refresco diario? Es necesario pensar en ello y reflexionar», concluyó.